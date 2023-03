﻿„Papst Franziskus hat Spaß an der Macht und ist nicht amtsmüde“

Am 13. März 2013 wurde der Argentinier Jorge Mario Bergoglio zum Nachfolger des zurückgetretenen Papstes Benedikt XVI. gewählt. Seine Bilanz nach zehn Jahren im Vatikan ist umstritten. Dabei ist er so etwas wie ein Revolutionär, meint der Kölner Kurienberater Manfred Lütz im RND-Interview.

Berlin. Der Kölner Manfred Lütz ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Buchautor („Irre! Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen“) sowie Diplomtheologe. Seit 20 Jahren arbeitet der 68-Jährige im Auftrag von Päpsten als Berater in vatikanischen Gremien. Papst Franziskus traf er zuletzt im Februar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Lütz, Sie beraten seit 25 Jahren die römische Kurie. Wie wird man eigentlich Berater von Päpsten?

Johannes Paul II. hat mich zum Mitglied des päpstlichen Laienrats und dann auch der Päpstlichen Akademie für das Leben, der vatikanischen Ethikakademie, ernannt. Später wurde ich noch Berater der Kleruskongregation, nachdem ich 2003 den ersten vatikanischen Missbrauchskongress organisiert hatte. Aber man muss sich das nicht so spektakulär vorstellen, meist sehe ich den Papst ein- oder zweimal im Jahr nur kurz bei Gruppenaudienzen und dann sage ich vielleicht kurz „viele Grüße aus Köln“ und er bedankt sich.

Ich möchte gern mit Ihnen über Papst Franziskus reden, der nun seit zehn Jahren im Amt ist. Er gilt als bescheiden, entschlossen, durchsetzungsstark. Aber wie würden Sie ihn charakterisieren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das trifft es eigentlich ganz gut. Im persönlichen Gespräch erlebe ich ihn als sehr zugewandt, sehr empathisch. Er hört wirklich zu, was ich angesichts der Vielzahl seiner täglichen Gespräche erstaunlich finde. Im Herzen ist Franziskus Seelsorger, er spricht gern in plastischen Bildern, redet den Menschen im besten Sinne ins Gewissen. Damit musste die römische Kurie erst einmal umgehen lernen. Auch mit seiner Entscheidungsfreude.

Woran machen Sie die fest?

Ich vermute, dass Franziskus als Erzbischof von Buenos Aires bei manchem, was da aus Rom kam, aus den Ohren geraucht hat. Deswegen wollte er Änderungen an der Kurie. Sie sollte sich mehr im Dienst der Peripherie verstehen und nicht als klerikaler Machtapparat. Und dann hat er eine unglaubliche Revolution umgesetzt, und das so geschickt, dass es zumindest in Deutschland fast niemand gemerkt hat.

Der Papst hat de facto das Kardinalskollegium abgeschafft! Die Kardinäle waren über 1000 Jahre lang der Senat des Papstes, seine wichtigsten Berater, es waren Machthaber. Jetzt sind die mächtigsten Bischöfe Italiens, der Erzbischof von Mailand, der Patriarch von Venedig, keine Kardinäle mehr, dafür der Bischof von Como, der vielleicht Macht über ein Bötchen auf dem Comer See hat.

Der Kölner Psychologe und Theologe Manfred Lütz berät die römische Kurie. © Quelle: Amanda Berens

Übertreiben Sie da nicht? Der Papst hat seine Verwaltung reformiert. Der Synodale Weg in Deutschland sieht beispielsweise mehr Einfluss für Frauen in der katholischen Kirche vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Früher hießen die mächtigsten vatikanischen Behörden Kongregationen, das waren Zusammenkünfte von Kardinälen. Seit einem halben Jahr heißen sie nur noch Dikasterien. Das ist aber nicht bloß die Ersetzung eines unverständlichen Wortes durch ein anderes unverständliches Wort. Sondern das heißt, dass alle 16 mächtigen römischen Behörden jetzt auch von Laien geleitet werden können. Nachfolger von Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation kann also ab sofort eine Frau werden. Wo konnte man das lesen?

Bei uns ist man auf die spezifisch deutschen Themen fixiert und erhofft endlich das Frauendiakonat. Das würde bedeuten, dass Frauen am Ende der Messe sagen dürfen: „Gehet hin in Frieden“. Ich will mich darüber gar nicht lustig machen, denn das sind für manche wichtige Themen. Ich will nur sagen, dass die Kurienreform von Papst Franziskus Frauen weit mehr Macht gegeben hat, als beim deutschen Reformmodell im besten Fall herausgesprungen wäre.

Er will mehr Macht für Frauen in der katholischen Kirche?

Das hat er immer wieder gesagt, zum Beispiel auch bei unserer letzten Generalversammlung im Laiendikasterium. Und er hat es nun auch umgesetzt. Frauen spielen schon jetzt eine viel größere Rolle im Vatikan als früher und das wird in den kommenden Jahren zunehmen.

Zehn Jahre auf Heiligem Stuhl Papst Franziskus ist Argentinier Papst Franziskus wurde am 17. Dezember 1936 als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires geboren. Als Argentinier ist Franziskus der erste gebürtige Nichteuropäer im Papstamt seit dem im 8. Jahrhundert amtierenden Gregor III. Zudem ist er der erste Papst, der dem Orden der Jesuiten angehört. Als junger Mann arbeitete Jorge Mario Bergoglio eine Zeit lang als Türsteher und Hausmeister, bevor er eine Ausbildung zum Chemiker absolvierte und als Techniker in einem lebensmittelwissenschaftlichen Labor arbeitete. Nachdem er sich von einer schweren Krankheit erholt hatte, fühlte er sich 1958 dazu inspiriert, den Jesuiten beizutreten. 1969 wurde er zum katholischen Priester. Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. am 28. Februar 2013 wählte ein päpstliches Konklave am 13. März Bergoglio zu seinem Nachfolger. Er wählte Franziskus als seinen päpstlichen Namen zu Ehren des Heiligen Franz von Assisi.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Bedeutung hat es für die katholische Kirche, dass der Papst seinen Namen zu Ehren des heiligen Franz von Assisi wählte, als erster Nichteuropäer seit Jahrhunderten den Heiligen Stuhl besetzt und dazu auch noch als erster Jesuit in der Geschichte.

So was musste ja passieren! Das II. Vatikanische Konzil hat eine Internationalisierung der Römischen Kurie gefordert und das wurde nach und nach umgesetzt. Dann ist es aber auch kein Wunder, dass nicht mehr nur Italiener zum Papst gewählt werden, nicht mehr nur Europäer, sondern ein Mann aus dem Kontinent, auf dem die meisten Katholiken leben. Der hat natürlich eine ganz andere Mentalität.

Papst Benedikt war durch und durch Europäer, er lebte aus der 2000-jährigen christlichen Tradition dieses Kontinents, Franziskus sind Traditionen nicht so wichtig und andererseits gibt es in Lateinamerika manchmal ein autoritativeres Priester- und Bischofsbild, aber auch einen stärkeren Blick auf die Armen. Schließlich wollte der Ordensgründer der Jesuiten nicht, dass Jesuiten hohe kirchliche Ämter anstreben. Manche jesuitische Eigenarten von Franziskus sind für eine kirchliche Leitungsposition nicht ganz einfach.

Franziskus dagegen hat nach meinem Eindruck durchaus Spaß an der Macht und ist daher auch keineswegs amtsmüde. Manfred Lütz Theologe

Franziskus hatte bei seiner Amtseinführung gesagt, „Jesus hat an Petrus auch Macht verliehen. Aber um welche Macht handelt es sich da?“ Wie hat er diese Frage in den vergangenen zehn Jahren für sich beantwortet?

Natürlich ist es im Kern eine geistliche Macht. Papst Benedikt hat die Macht nicht geliebt, Macht war ihm fremd und deswegen verließ er sich – oft allzusehr – auf Mitarbeiter. Franziskus dagegen hat nach meinem Eindruck durchaus Spaß an der Macht und ist daher auch keineswegs amtsmüde. Manchmal entscheidet er auch nicht, wohl in der Hoffnung, dass die Leute dann ihre Verantwortung selber wahrnehmen. Das war übrigens auch die Haltung von Papst Benedikt. Der war manchmal genervt von den Deutschen, die immer in Rom anfragten, anstatt selber zu entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie haben 2018 Papst Benedikt XVI. gemeinsam mit Markus Lanz zu einem Interview getroffen, das Ende Januar als Buch („Unser letztes Gespräch“; Kösel-Verlag) veröffentlicht wurde. Was hielt er eigentlich von seinem Nachfolger?

Er schätzte ihn sehr, sprach von einem herzlichen Verhältnis, mentalitätsmäßig seien sie natürlich sehr unterschiedlich. Er sei ganz auf der theologischen Linie von Franziskus, und dann setzte er schmunzelnd hinzu, im Übrigen sei er noch mit keinem Papst völlig einverstanden gewesen, auch nicht mit Pius XII. Papst Benedikt war einer der humorvollsten Menschen, die ich kennengelernt habe – was leider kaum jemand weiß.

In all meinen Treffen mit Papst Benedikt nach seinem Rücktritt war immer klar, dass er jedem widersprochen hätte, der auch nur den kleinsten Gegensatz zwischen den beiden Päpsten behaupten wollte. Das war die Voraussetzung dafür, dass sein Rücktrittsprojekt funktionierte. Die katholische Kirche hätte nach schrecklichen historischen Erfahrungen einen „Gegenpapst“ in den Vatikanischen Gärten nicht ertragen.

Papst Franziskus (links) und der emeritierte Papst Benedikt XVI. unterhalten sich 2018 im Kloster Mater Ecclesiae. © Quelle: Vatican Media/dpa

Der Start von Franziskus war bei vielen Gläubigen mit Hoffnungen auf Reformen, auf eine weniger strenge Kirche und breitere Mitsprache verbunden. Konnte Franziskus diesen Erwartungen gerecht werden?

Auf den Papst sind zu Beginn viele Dinge projiziert worden. Franziskus ist theologisch wahrscheinlich konservativer als Papst Benedikt, auf den er sich auch heute noch in seinen Ansprachen immer wieder bezieht, zuletzt jetzt vor drei Wochen bei der Tagung unserer Akademie. Franziskus möchte vor allem in der Praxis etwas ändern und das hat er mit der Kurienreform getan. Und er möchte seelsorglich auf Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung zugehen, statt irgendwelche Sätze im Katechismus zu ändern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor zwei Jahren hat der Papst den synodalen Prozess in der Weltkirche eingeleitet. Gleichzeitig scheint er dem Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland mit Misstrauen zu begegnen. Unterscheiden sich diese beiden Prozesse?

Mir scheint, dass Franziskus den synodalen Prozess der Weltkirche ergebnisoffen führen, den Heiligen Geist wirken lassen möchte, wie er immer wieder sagt. Dagegen ist der synodale Prozess in Deutschland belastet mit konkreten Erwartungen, die manche Menschen schon seit der Würzburger Synode 1975 hegen – und die auch jetzt sicher nicht erfüllt werden. Beide Prozesse führen das Wort synodal im Titel, sind aber im Diskussionsstil, in den Inhalten und auch in den Erwartungen denkbar unterschiedlich. Das Auftreten der Deutschen in Rom hat vielfach keinen guten Eindruck gemacht. Die Deutschen wurden auch in anderen Weltgegenden als besserwisserisch und belehrend empfunden, mit zu wenig Verständnis für das römische Bemühen, die zentrifugalen Kräfte der Kirche nicht überhand nehmen zu lassen.

Warum ist das wichtig?

Es ist doch toll, dass es nicht bloß ökonomische Global Player gibt, sondern auch eine religiöse Institution, die sich weltweit wirksam für Menschenrechte, für moralische Werte, konkret zum Beispiel auch gegen die Todesstrafe einsetzt. Diese Kirche zusammenzuhalten ist deswegen etwas Gutes. Schauen Sie sich um! Die anglikanische Kirche bricht über der Sexualmoral gerade auseinander. In der Orthodoxie trennt sich die russische Orthodoxie von der griechischen. Die katholische Kirche dagegen hält noch zusammen.

Die deutschen Katholiken setzen auf breitere Teilhabe und eine wichtigere Rolle für Frauen. Der Papst …

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… will das auch, wie ich schon erläutert habe. Aber er will das, ohne dass darüber die Einheit der katholischen Weltkirche zerbröselt.

Fürchtet Franziskus eine Abspaltung der deutschen katholischen Kirche?

Das glaube ich eigentlich nicht. Dass Konservative und Progressive davon sprechen, zeugt von unnötiger verbaler Aufrüstung. Deutsche Bischöfe sind keine Revolutionäre. Wenn Bischöfe sich aber mit antirömischer Rhetorik zu profilieren versuchen, nehmen sie eine wesentliche Funktion römisch-katholischer Bischöfe nicht mehr wahr, nämlich den Römern die Deutschen und den Deutschen die Römer zu erklären. Man kann aber verstehen, dass sie angesichts der desaströsen Missbrauchsaufarbeitung sich selber mit dem Synodalen Weg in ein gutes Licht stellen wollen.

Ist der etwa eine Chimäre?

Nein, es gab ja die besten Absichten. Der Fehler war, dass man sich von vorneherein utopische Ziele setzte, von denen man hätte wissen können, dass sie nicht zu erreichen sind. Und jetzt zeigt man auf das böse Rom. Dabei hätte man mal einfach den Philosophen Odo Marquart beherzigen müssen, der für eine „Diätetik der Sinnerwartung“ plädierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Papst wird manchmal als ambivalent wahrgenommen. Er wirkt progressiv im Umgang mit Homo- oder Transsexuellen, auf der anderen Seite setzt er Schwangerschaftsabbrüche mit Auftragsmord gleich. Können Sie das erklären?

Wie ich schon sagte, er will aus meiner Sicht die Lehre der Kirche nicht ändern, weil er sich dafür nicht kompetent fühlt. Aber er will den Menschen seelsorglich wirklich nahe sein, sie verstehen und mit ihnen gute praktikable Wege finden. Sicher wäre er gegenüber einer Frau, die gerade abgetrieben hat, der rührendste Seelsorger, den man sich denken kann.

Was, glauben Sie, wird von Papst Franziskus bleiben in dieser katholischen Kirche?

Ganz sicher die Kurienreform, sein Engagement für die „Menschen am Rand“, Arme, Flüchtlinge, Unterdrückte, sein wichtiger herzlicher Kontakt mit der anderen großen Weltreligion, den Muslimen, und dann natürlich sein großes Engagement für die Fragen des Klimas.