Statt Gramm: Bekommt Großbritannien seine alten Maßeinheiten zurück?

In den vergangenen Jahren mussten Händler in Großbritannien ihre Angaben in Gramm machen – wie in allen EU-Staaten. Nun will Boris Johnson zurück zum Alten Maßsystem mit Pfund und Unze. Beobachter vermuten, dass der Premierminister mit dem Vorschlag etwas ganz anderes im Sinn hat.