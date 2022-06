Angriff auf Macron von links: Jean-Luc Mélenchon, Chef des Linksbündnisses, verlangt in der Nacht zum 20. Juni eine neue Politik in Paris, nachdem Macrons Bündnis in der Nationalversammlung ihre absolute Mehrheit verloren hat.

Die zweite Runde der Parlamentswahl wurde zu einem neuem Paukenschlag des Popu­lismus in Europa: Radikale von links und rechts sind jetzt in Frankreich so stark wie noch nie. Die Mitte gerät in die Zange. Und die Nation, die mehr als andere eine Führungsrolle in der EU beansprucht, droht ihren eigenen Kompass zu verlieren.

