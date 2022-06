Frankreichs Staatspräsident hat bei den Parlamentswahlen am Wochenende eine herbe Wahlniederlage erlitten. Das Ergebnis könnte auch die Kräfteverhältnisse in der EU verschieben. Und das kommt zur Unzeit, kommentiert Damir Fras.

Luxemburg. Noch vergangene Woche bat der französische Staatspräsident seine Landsleute inständig darum, ihm eine absolute Mehrheit bei den Parlamentswahlen zu geben. Denn: „Nichts wäre schlimmer, als eine französische Unordnung zur globalen Unordnung hinzuzufügen“.

Seine Bitte wurde nicht erhört. Macron hat eine gewaltige Wahlschlappe erlitten und die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren. Das ist eine Zeitenwende für das politische System in Frankreich, das die mühselige Suche nach einem Kompromiss bislang kaum gekannt hat.

Die zweite Runde der Parlamentswahl wurde zu einem neuem Paukenschlag des Popu­lismus in Europa: Radikale von links und rechts sind jetzt in Frankreich so stark wie noch nie. Die Mitte gerät in die Zange. Und die Nation, die mehr als andere eine Führungsrolle in der EU beansprucht, droht ihren eigenen Kompass zu verlieren.

Durchregieren ist nicht mehr

Macron ist nun eingezwängt zwischen einem radikalen Lager auf der linken Seite und den Extremisten auf der rechten Seite. Durchregieren ist nicht mehr. Macron wird lernen müssen, mit dieser Situation umzugehen. Aber auch die EU sollte sich so schnell wie möglich auf die neuen Verhältnisse in Paris einstellen.

Macron wird eine der treibenden Kräfte in der EU bleiben. Glücklicherweise, muss man sagen, hat der französische Präsident große Kompetenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Er muss nicht in jedem Fall nach der Pfeife des Parlaments tanzen. Aber die Europaskeptiker und vor allem die Europafeinde, die nun in die Nationalversammlung einziehen, werden Wege finden, Macron das Leben schwer zu machen. Sie werden ihn blockieren, wo immer sie können. Das ist jetzt schon absehbar.

Macron verliert absolute Mehrheit im französischen Parlament Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl hat Macrons Lager am Sonntag die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar verloren. © Quelle: Reuters

Dieser Umstand wird auch Auswirkungen auf den Zusammenhalt in der EU haben. Die französischen Wählerinnen und Wähler hätten sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um Macron eine Niederlage zuzufügen. Die EU hat Probleme, das Krisen- und Katastrophenknäuel in Europa zu entwirren. Es ist Krieg in der Ukraine. Die EU will dem von Russland überfallenen Land eine Beitrittsperspektive geben. Die Union der 27 will sich handlungsfähiger machen. Sie soll wehrhafter werden und die Ukraine wehrhafter machen.

Das sind Ideen, die Macron wichtig waren und sind. Viele davon stammen vom französischen Präsidenten. Er gab und gibt sich gerne als ein rastloser Kämpfer für die Idee der europäischen Einigung. Dass es dabei oft, zu oft bei bloßen Ankündigungen geblieben ist, gehört leider auch zur Wahrheit. Aber das geschieht in anderen Mitgliedsstaaten ebenfalls zu oft.

Macron ist nun in der Zwickmühle

Doch nun ist Macron vollends in eine Zwickmühle geraten. Er ist nun gezwungen, nicht nur zuhause immer wieder neue politische Mehrheiten für seine Politik zu suchen. Er muss jetzt auch verhindern, dass er im Kreise der EU-Staats- und Regierungschefs an Autorität verliert. Man kann sich vorstellen, dass die EU-skeptischen Regierungen in Polen und Ungarn die Nachricht von Macrons Niederlage beklatscht haben. Motto: Da seht ihr, wie schnell der frech-forsche junge Präsident nur zwei Monate nach seiner Wiederwahl an Glanz verloren hat.

Auf Bundeskanzler Olaf Scholz kommt nun eine besondere Aufgabe zu. Er kann Macron helfen, wenn der sich helfen lassen will. Macron muss lernen, sein Ego im Zweifel in den Hintergrund zu stellen. Er ist zur Zusammenarbeit mit den politischen Gegnern verdammt – und seien sie noch so unappetitlich.

Musste am Wochenende eine empfindliche Wahlniederlage einstecken: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. © Quelle: imago/IP3press

Das deutsch-französische Duo bleibt weiter wichtig für eine funktionierende EU. Das ist nicht erst seit der gemeinsamen Reise nach Kiew in der vergangenen Woche bekannt.

So ist die Wahlschlappe Macrons noch keine Katastrophe für die EU, aber Anlass für Sorge ist sie allemal. Denn sie schwächt den Zusammenhalt in der EU zu einer Zeit, in der Uneinigkeit zu einer existenziellen Bedrohung für die EU wird.

Die Aufgaben sind gewaltig. Ohne Frankreich sind sie nicht zu lösen. Ohne Frankreich kann sich die EU gleich selbst abschaffen.

