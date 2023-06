Die CDU und der Elefant im Raum

Es ist proppenvoll im Konrad-Adenauer-Haus. In die Eingangshalle der CDU-Zentrale quetschen sich am Freitag fast 160 Delegierte, um am Bundesausschuss teilzunehmen. Das Motto des kleinen Parteitages: „Freiheit verteidigen. Chancen eröffnen.“ Die Christdemokraten stecken gerade im Prozess, sich selbst zu finden, und arbeiten an einem Grundsatzprogramm.

Mit dem Leitantrag für ein Kinderzukunftspaket will die CDU ihr sozialpolitisches Profil schärfen. Darin dringen die Christdemokraten unter anderem auf verpflichtende Deutschkurse für Vorschulkinder mit Sprachdefiziten und ein „Kinderzukunftsgeld“. Außerdem befasst sich die Partei in einem weiteren Antrag mit dem Thema Freiheit anlässlich des Gedenktages für den Aufstand des 17. Juni. Dass sich im Laufe des Tages die Aktivisten der „Letzten Generation“ vor der Parteizentrale festkleben, tangiert in der Halle kaum jemand.

Am liebsten würde die CDU-Führung nur über Inhalte sprechen, über ihre Neupositionierung. Doch unter den Delegierten wird - auf der Bühne und hinter den Kulissen - noch ein weiteres Thema diskutiert: das AfD-Umfragehoch und wie die Partei dem begegnen sollte. Zum Beispiel von Sozialflügel-Funktionär Christian Bäumler, der der Bundesspitze in seinem Wortbeitrag vorwirft, „nicht hilfreich“ zu sein, wenn etwa die Erhöhung des Renteneintrittsalter öffentlich diskutiert werde. Auch der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, beschäftigt sich in seiner Rede hauptsächlich mit der AfD. Er forderte die Partei auf, hart in der Sache zu sein, aber „smart in der Sprache“.

Da werden ihm einige in der Partei widersprechen - denn in der CDU tobt ein Richtungsstreit. Nochmal Fahrt aufgenommen hat dieser durch einen Gastbeitrag des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, in der „FAZ“. In dem Aufsatz pocht der Christdemokrat auf einen moderaten Kurs: „Wir machen die politischen Angebote für die gesellschaftliche Mitte.“ Und weiter: „Wir sollten auch in Zukunft der Stabilitätsanker der Mitte sein.“

Das Konrad-Adenauer-Haus wusste von dem Gastbeitrag nichts, wurde kalt erwischt. Über den Zeitpunkt der Veröffentlichung, ein Tag vor dem Parteitag, dürfte man dort nicht begeistert sein. CDU-Chef Friedrich Merz kann sich in seiner Rede einen Seitenhieb nicht verkneifen. Er freue sich über Namensbeiträge, sagt er. Es bringe aber alle nach vorne, wenn zumindest in solchen Aufsätzen auch Beiträge von anderen der Partei erwähnt würden. Er blickt zu Wüst und lacht.

Wahrscheinlich meint Merz seine eigenen Beiträge. Denn Wüst erwähnt in der „FAZ“ nicht einmal den Namen des Parteivorsitzenden, dafür mehrmals die Altkanzlerin Angela Merkel. Außerdem ermahnt er seine Partei, auf Populismus zu verzichten: „Wer nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt, der legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos.“

Das verstehen manche Delegierte als Gegenpositionierung zu Friedrich Merz, der jüngst in seinem Newsletter gegen „gegenderte Nachrichtensendungen“ gewettert hatte. Dass der NRW-Ministerpräsident als Hauptgegenkandidat zu Merz in der Kanzler-Frage gilt, verstärkt diesen Eindruck noch.

Wie populistisch soll die CDU sein?

An der AfD kommt Friedrich Merz in seiner Rede ebenfalls nicht vorbei, auch wenn die Partei nicht explizit beim Namen nennt. Es werde mit uns keine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben, ruft Merz den Delegierten zu, die mit Applaus antworten. Zu Wählerinnen und Wählern, die glaubten, zwischen der CDU und der AfD würde es passen, sagt Merz: „Nein, es passt nicht!“

Die Rechtspopulisten erreichen in den Umfragen Rekordwerte. Zwar liegt die Union auf Platz eins der Umfragen, kommt aber nicht über die 30-Prozent-Marke hinaus. Scheint wie festgetackert zu sein. Dabei hatte CDU-Chef Friedrich Merz vor fünf Jahren getönt, die AfD halbieren zu können. Mittlerweile verzichtet er auf solche Versprechen, wohl auch im Wissen, dass dieses Ziel nur schwer erreichbar ist.

In der Partei gibt es zwei verschiedene Vorstellungen, um die AfD kleinzukriegen. Es gibt das eine Lager, das eine härtere Gangart gegenüber der Regierungskoalition und eine klare Abgrenzung insbesondere zu den Grünen fordert. Die Vertreter des konservativen Kurses drängen darauf, die Themen der AfD zu besetzen, sich in der Sprache stark zugespitzt zu äußern. Der Populismus soll die Kirsche auf der Sahne sein, auf die sie hauen wollen. Sie fordern von der Parteispitze, Kulturkampfthemen wie das Gendern und Transgenderpolitik in den Mittelpunkt zu stellen.

Dann gibt es die, die genau darin ein Problem sehen. Sie warnen davor, schrille Töne zu verwenden und zu versuchen, sich Themen von der AfD zurückzuholen. Das werde die Rechtspopulisten salonfähiger und stärker machen, heißt es. Sie wollen konstruktive Opposition sein. Hendrik Wüst gehört dazu, ebenso wie der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther, der zum liberalen Flügel der CDU gezählt wird. „Kurs der Mitte, sprachlich sauber bleiben, keine Debatten über das Gendern und andere Nebensächlichkeiten führen - den Leuten halt keinen Scheiß erzählen“, forderte er gegenüber der „SZ“. Populistisches Draufhauen helfe der CDU nicht, „die Leute gehen nahtlos zur AfD“.

Nur wo steht Friedrich Merz? Darüber herrscht Ratlosigkeit in der Partei. Ein Delegierter ärgert sich über die Rede des Parteichefs: Merz habe eigentlich kaum seine Strategie zum AfD-Umfragehoch und wenig eigene Inhalte dargelegt.