Attacken in der Nacht

Attacken in der Nacht

Ukraine: Russland beginnt mit Raketenangriffen auf Slowjansk

In der Donbass-Region Donezk greifen russische Streitkräfte nun offenbar auch die Stadt Slowjansk an. Das berichten ukrainische Behörden. Demnach habe es in der Nacht Raketenangriffe gegeben.