Digitale Patientenakte: Lauterbach plant Aufklärungskampagne

Evakuierung von Deutschen begonnen

Baerbock reist wegen Lage im Sudan nicht zu EU-Treffen

Die deutsche Außenministerin nimmt wegen der Kämpfe im Sudan nicht an dem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg teil. Im Sudan hat am Sonntag die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Bei dem EU-Treffen wird weiterhin der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt stehen.