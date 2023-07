Patientenschützer appellieren an Abgeordnete: Beide Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe ablehnen

Berlin. Patientenschützer haben an die Abgeordneten des Bundestags appelliert, beide am Donnerstag im Parlament zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Sterbehilfe abzulehnen. „Beide Gesetzentwürfe weisen große Defizite auf“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). So könne der freie Wille des Menschen nicht durch Pflichtberatungen überprüft werden. Dafür gibt es keine allgemeingültigen Kategorien. „Damit sind der Willkür Tür und Tor geöffnet“, argumentierte Brysch. Zudem werde in beiden Entwürfen das Problem der mangelhaften und defizitär finanzierten Suizidprävention nicht angegangen. Das gelte auch für die unzureichenden gesellschaftlichen Angebote für Alte, Einsame und Pflegebedürftige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Gesetzentwürfe legitimieren unbeabsichtigt die Sterbehelfer-Praktiken in Deutschland“, warnte Brysch. „Jede und jeder Abgeordnete hat jetzt die Chance, die Entwürfe aus guten Gründen mit einem klaren Nein verantwortungsvoll abzulehnen“, betonte er. Schon 2022 bei der Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht habe das Parlament „mutig mit Nein“ entschieden. Dadurch sei ein ethisches Dilemma vermieden worden.

„Wo Geld fließt, ist die Autonomie in Gefahr“

Brysch forderte stattdessen, die Sterbehelfer selbst strafrechtlich in den Blick zu nehmen. „Schließlich erfordert ihr Tun höchste Sachkunde und sie haben zweifelsfrei sicherzustellen, dass der Suizid selbstbestimmt gewünscht wird“. Zudem habe jeder Suizidhelfer persönlich zu garantieren, dass die Entscheidung ohne Einfluss und Druck seitens Dritter zustande komme. „Ausgeschlossen werden muss in jedem Fall, dass organisierte Suizidangebote gegen Gebühr erfolgen. Denn wo Geld fließt, ist die Autonomie in Gefahr“, mahnte der Patientenschützer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bundestag stimmt am Donnerstag darüber ab, wie nach einem grundlegenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2020 die Hilfe bei der Selbsttötung ermöglicht und reguliert werden soll. Eine Gruppe um die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr und weiteren Abgeordneten von SPD, Grünen und Linken betont in ihrem Gesetzentwurf das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und will die Vergabe von tödlich wirkenden Medikamenten nach einer Beratung ermöglichen. Dazu soll ein bundesweites Beratungsnetz entstehen. Ihr Vorschlag schaffe eine Balance zwischen dem Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und dem Schutz der Suizidwilligen vor übereilten und uninformierten Entscheidungen, erklärten Helling-Plahr und Renate Künast (Grüne) am Mittwoch.

„Anzunehmen, dass ich auch gut töten kann, ist völlig irrsinnig“ Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über ein neues Sterbehilfegesetz. Die Palliativmedizinerin Wiebke Nehls über falsche Vorstellungen von ihrem Beruf, die Wünsche Sterbender – und warum sie die Entwürfe, die jetzt zur Abstimmung stehen, für realitätsfern hält. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Die Gruppe um Castellucci, Ansgar Heveling (CDU) und Abgeordneten aus allen weiteren Fraktionen außer der AfD betont dagegen eher den Lebensschutz und macht eine zweifache psychiatrische Begutachtung zur Voraussetzung für eine Abgabe solcher Mittel. Ansonsten sieht der Gesetzentwurf eine Ahndung durch das Strafrecht vor. Er wolle den assistierten Suizid ermöglichen, aber nicht fördern, hatte Castellucci den Entwurf begründet.

Bei vielen Abgeordneten ist unbekannt wie sie abstimmen werden

Beide Gruppen wollen eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, um die Verschreibung todbringender Medikamente zum Zweck der Selbsttötung möglich zu machen. Die Hilfe bei der Selbsttötung ist wie der Suizid selbst nicht verboten, birgt aber durch das Betäubungsmittelgesetz rechtliche Unsicherheiten etwa für Ärztinnen und Ärzte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Abstimmung über die Gesetzentwürfe erfolgt ohne Fraktionszwang. Beide Gruppen haben ähnlich viele Unterstützer. Bei vielen Abgeordneten ist aber unbekannt, wie sie abstimmen werden. Möglich ist auch, dass beide Gesetzentwürfe scheitern. Dann bliebe es bei der derzeitigen Rechtslage.

(mit dpa)