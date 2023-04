Patientenschützer fordern beim Heizungsgesetz Ausnahmen auch für Pflegebedürftige

Vor dem Gipfel des Bauernverbandes

„Leid von Weidetieren darf nicht egal sein“: Union fordert Jagd auf Wölfe

Wolfsrisse sind in Deutschland keine Seltenheit mehr. Der Bauernverband lädt nun am Freitag zu einem sogenannten „Wolfsgipfel“. Auch die Union schaltet sich wieder in die Debatte ein – und erhöht den Druck auf die Bundesregierung sowie auf Brüssel.