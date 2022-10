Patientenschützer fordern Wiedereinführung kostenloser Bürgertests

120.000 russische Soldaten nach Belarus? Oppositionspolitiker warnt vor Putins und Lukaschenkos Plänen

Der ehemalige Kulturminister von Belarus, Pawel Latuschka, geht davon aus, dass Russland seine militärische Präsenz in Belarus massiv ausbauen will, um die Ukraine auch vom Norden aus zu attackieren. Unter Bezug auf interne Quellen sagte Latuschka einen möglichen Angriff auf die Ukraine für nächstes Jahr voraus. Bis dahin wolle Moskau bis zu 120.000 russische Soldaten in Belarus stationieren.