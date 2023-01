Patientenschützer weisen Lauterbach-Forderung nach Neuregelung der Organspende zurück

„Fridays for Future“ verteidigt Lützerath-Demonstranten - und nimmt Bundesregierung in die Pflicht

„Fridays for Future“ verteidigt die Demonstranten in Lützerath, die am Sonntag zur Abbruchkante des Braunkohletagebaus vorgedrungen sind. Die Begründung: Auch die Bundesregierung halte sich nicht an geltendes Recht.