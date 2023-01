﻿Deutsche Patriot-Raketen-Einheit nach Polen aufgebrochen: „Angst habe ich nicht, aber Respekt“

Ein Raketeneinschlag mit zwei Toten in Polen war der Auslöser: Die Bundeswehr hilft dem Nato-Partner Polen beim Schutz seines Luftraums. Konkret sind es die Soldaten und Soldatinnen der Flugabwehrraketengruppe 24 aus Mecklenburg-Vorpommern, die mit ihren Patriots verhindern sollen, dass sich so etwas wiederholt.

Bad Sülze/Warbelow. So mancher Autofahrer auf der Autobahn 20 in Richtung Stettin dürfte sich am Montag gewundert und vielleicht auch geärgert haben: Drei lange Konvois mit Überbreite machten das Vorankommen schwierig.

Die Tarnfarbe der Fahrzeuge machte deutlich: Hier ist Militär unterwegs. Und zwar zwei Staffeln der Flugabwehrraketengruppe (Flarak) 24 aus Bad Sülze in Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Patriot-Luftabwehrsystemen auf dem Weg an ihren Einsatzort, die polnische Stadt Zamosc nahe der ukrainischen Grenze.

Vorerst letztes Mittagessen auf deutschem Boden

Einige Stunden vorher auf dem Gelände des Geschwaders in Warbelow bei Gnoien (Landkreis Rostock): Die 40 Fahrzeuge der drei Konvois stehen aufgereiht wie eine Perlenkette zur Abfahrt bereit – ein beeindruckender Anblick, auch für Nichtmilitärs. Die rund 150 Soldaten, die mitfahren, bekommen schon am Vormittag ihr vorerst letztes Mittagessen auf deutschem Boden.

Drei Tage lang werden sie nun unterwegs sein ins mehr als 1000 Kilometer entfernte Zamosc. Eine dritte Staffel folgt am Ende der Woche. Zusammen mit den Unterstützungseinheiten, die bereits vor Ort sind, werden dann 350 Männer und Frauen des Flarak-Geschwaders dabei helfen, den polnischen Luftraum zu schützen.

Hauptmann: Dürfen nicht in der Ukraine eingreifen

Hauptmann Alex – der Nachname darf nicht genannt werden – ist Feuerleitoffizier an einer der 15 Abschussvorrichtungen für die Patriot-Flugkörper. Er geht mit gemischten Gefühlen in den Einsatz. Auf seinem Radar wird er wahrscheinlich sehen, wie russische Raketen auf ukrainische Städte zusteuern und dort mutmaßlich große Zerstörungen anrichten.

Hauptmann Alex ist Feuerleitoffizier an einer der 15 Abschussvorrichtungen für die Patriot-Flugkörper. Er geht mit gemischten Gefühlen in den Einsatz. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Mit einem Knopfdruck könnte er das verhindern – doch er darf nicht: „Es ist nicht unser Auftrag, dort einzugreifen. Auf der anderen Seite ist es durchaus möglich, dass man das zuvor Gesehene später in den Medien wiederfindet.“ Sprich: die Bilder der Zerstörung in der „Tagesschau“.

Auslandseinsatz nahe am Kriegsgebiet

Auch seine Kameradin, Oberleutnant Michelle, hätte im Ernstfall den Finger am Feuerknopf. Für sie ist es der erste „heiße“ Auslandseinsatz, zuvor war sie nur beim Übungsschießen auf Kreta. „Angst habe ich nicht, aber Respekt. Wir sind zwar noch in der EU, aber nahe an einem Land, das sich im Krieg befindet.“

Oberleutnant Michelle und Oberstabsfeldwebel Jens im Feuerleitstand. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Beim Schießen auf Kreta habe sie sich auf ihren ersten echten Schuss gefreut, „aber über einen scharfen Schuss im Einsatz würde ich mich nicht freuen“.

Genaue Route der Patriot-Konvois aus MV ist geheim

Doch bevor es ernst wird, muss der Tross erst einmal sicher nach Polen verlegt werden. Dafür ist unter anderem Oberleutnant Thomas zuständig. Er hat die lange Strecke schon vorige Woche zusammen mit dem Vorauskommando hinter sich gebracht. „Alles hat gut funktioniert, auch die Zwischenstationen, an denen wir übernachten, sind gut vorbereitet.“

Die genaue Route, die die Konvois nehmen, ist geheim. Nur so viel verrät Thomas: Sie musste so gewählt werden, dass die Straßen die bis zu 40 Tonnen schweren und drei Meter breiten Fahrzeuge der Flarak aufnehmen können.

Eine Patriot-Staffel bleibt zur Landesverteidigung

In Zamosc selbst teilt sich die Bundeswehr eine Kaserne mit drei polnischen Einheiten. Viel Platz ist da nicht: „Es ist recht eng“, beschreibt es Thomas. „Aber jeder Soldat hat ein Bett und wird verpflegt.“ Allerdings reichen die sanitären Einrichtungen nicht für so viel Personal, dafür wurden eigens Container aufgestellt.

Oberleutnant Thomas, Verbindungsoffizier, berichtet, dass es im Einsatzort in Polen eng für die Soldaten wird. © Quelle: Benjamin Barz

Eine Patriot-Staffel der Luftwaffe besteht normalerweise aus einer Feuerleitstelle mit Radar, einem fahrenden Kraftwerk und acht Feuereinheiten mit jeweils bis zu acht Flugkörpern. Weil in Zamosc nicht genug Platz ist, bestehen die Einsatzstaffeln nur aus je fünf Abschusssystemen, also insgesamt 15.

Die Bundeswehr verfügt insgesamt über zwölf Patriot-Staffeln, die sich auf drei Flarak-Gruppen aufteilen: die 24 in Bad Sülze, die 21 in Sanitz und die 26 in Husum. Zwei Staffeln sind bereits in der Slowakei stationiert, drei gehen jetzt nach Polen, das Material einer weiteren wird an die Ukraine geliefert und fünf sind in der Wartung. Bleibt also derzeit noch eine Staffel zur Landesverteidigung.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.