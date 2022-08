Pence: Bei Ausscheiden aus dem Amt keine Geheimunterlagen mitgenommen

Scholz würdigt inhaftierten russischen Oppositionellen Nawalny

Zwei Jahre nach dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny hat Bundeskanzler Olaf Scholz an das Schicksal des in Russland inhaftierten Kremlgegners erinnert. Der prominenteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin hatte einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok am 20. August 2020 nur knapp überlebt und sich in Deutschland davon erholt.