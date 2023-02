Pentagon über mutmaßliche chinesische Spionage: Drei Ballon-Vorfälle während Trump-Regierung

Nach Angaben des Pentagons hat es bereits in der Vergangenheit mindestens vier weitere Überflüge mutmaßlicher chinesischer Spionageballons über die USA gegeben. Drei der Vorfälle fallen in die Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Der zeigt sich über die Aussagen empört.

Washington. Während die Trümmer des mutmaßlichen chinesischen Spionageballon aus dem Meer vor der US-Küste geborgen werden, kommen weitere Details über ähnliche Vorfälle ans Licht. Offenbar hat es schon zu früheren Zeitpunkten Überflüge chinesischer Ballons über den USA gegeben. Drei der Vorfälle sollen sich laut eines Offiziers des Pentagons in der Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ereignet haben.

Der Offizier äußerte sich während eines Hintergrund-Gesprächs der Militärbehörde. Insgesamt habe es demnach vier Gelegenheiten gegeben, bei denen mutmaßliche Spionageballons über die USA hinweggeflogen seien. „Überwachungsballons der Regierung der Volksrepublik China haben die kontinentalen Vereinigten Staaten mindestens drei Mal kurzzeitig während der Amtszeit der vorangegangenen Regierung überquert und unseres Wissens nach einmal während der aktuellen Regierung“, sagte der Pentagon-Mitarbeiter laut einer Mitschrift des Presse-Briefings. Die Überflüge hätten aber nie solange wie beim aktuellen Vorfall gedauert.

Trump schießt gegen Biden

In seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“ zeigte sich der ehemalige Präsident Donald Trump erzürnt über die Aussagen des Pentagons. Er schoss gegen die Biden-Regierung: „Die Situation um den chinesischen Ballon ist eine Schande, genau wie die Afghanistan-Horrorshow und alles andere rund um die grob inkompetente Biden-Administration“, zitiert das US-Nachrichtenportal „Independent“ den Präsidenten. „Sie sind nur gut darin, bei Wahlen zu betrügen und bei der Desinformation“, schimpfte Trump weiter. China habe viel zu viel Respekt vor ihm gehabt, als dass solch ein Ballon-Überflug zu seiner Amtszeit durchgeführt worden wäre, behauptete der Ex-Präsident.

Das Pentagon hatte bereits am Donnerstagabend die Sichtung des mutmaßlichen Spionageballons publik gemacht. Unter anderem war dieser im US-Bundesstaat Montana nahe einer US-Luftwaffenbasis gesichtet worden, wo mit Atomsprengköpfen bestückte Interkontinentalraketen lagern. Am Samstag berichteten Augenzeugen, sie hätten den Ballon im östlichen US-Bundesstaat North Carolina gesichtet. Am Samstagnachmittag wurde der Ballon dann vom Militär über dem Meer abgeschossen.

China zeigte sich daraufhin brüskiert und äußerte ihre „starke Unzufriedenheit“ über den Einsatz von Gewalt durch die USA gegen ein „ziviles, unbemanntes Luftschiff“. Der Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft in Peking wurde einbestellt und US-Außenminister Antony Blinken sagte seinen Besuch in Peking ab. Innerhalb der USA sorgt der Vorfall zudem für Kritik aus der Opposition. Senator Thom Tillis aus North Carolina schrieb auf Twitter: „Jetzt, wo diese peinliche Episode vorbei ist, brauchen wir Antworten von der Biden-Regierung über den Entscheidungsprozess. Das kommunistische China durfte tagelang ungehindert die amerikanische Souveränität verletzen. Wir müssen auf künftige Provokationen und Übergriffe Chinas besser vorbereitet sein.“

RND/ag