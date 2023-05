Gefälschtes Foto von Explosion am Pentagon sorgt für Aufregung im Netz – und an der Börse

Kreml nutzt Angriffe als Legitimation

Kämpfe in Belgorod: Moskauer Behörden ermitteln wegen Terrorismus

Während in der Grenzregion Belgorod Kämpfe toben, hat das russische staatliche Ermittlungskomitee ein Strafverfahren wegen Terrorismus eingeleitet. In einer Mitteilung gab die Behörde „Vertretern ukrainischer Militärverbände“ die Schuld an den Attacken. Der Kreml sieht die Ereignisse als weitere Legitimation für seinen Angriffskrieg in der Ukraine.