Verdächtiger für US-Datenleck: vom Militär enttäuschter Nationalgardist

Der Nationalgardist aus Massachusetts, der streng geheime US-Militärdokumente veröffentlicht haben soll, wollte schon seit früher Jugend zum Militär. In jüngster Zeit hatte sich Jack Teixeira jedoch desillusioniert darüber geäußert, dass er sich zur Armee gemeldet hatte.

Der 21-Jährige wuchs in Dighton auf, einer ländlichen Gemeinde südlich von Boston mit vielen Einfamilienhäusern und kleinen Bauernhöfen. Zwei seiner Klassenkameraden sagten der Zeitung „The Boston Globe“, Teixeira habe das Militär verehrt und sich früh melden wollen. Besonders hätten ihn die Geschichte des Kriegs und Waffen interessiert. Schon ihn jungen Jahren habe Teixeira ein großes Sachbuch zu US-Militärflugzeugen und Rüstung gehabt, sagte John Powell dem „Globe“.

Als Jugendlicher ein Optimist und „Schatz“

Zwar sei Teixeira in der Mittelschule gemobbt worden, dennoch sei der Jugendliche ein Optimist und ein „Schatz“ gewesen. Besonders zu seinem Stiefvater, einem Veteranen der Luftwaffe, habe er eine enge Beziehung gehabt.

Eine Klassenkameradin aus der Oberschule, Kailani Reis, sagte der Zeitung, Teixeira sei „superstill“ gewesen und habe auf sie einzelgängerisch gewirkt. Eine andere Klassenkameradin, Sarah Arnold, sagte der Nachrichtenagentur AP, sie habe ihn als ruhig in Erinnerung, er sei für sich geblieben.

Teixeira meldete sich laut Militärunterlagen im September 2019 zur Air National Guard, die für den Luftraum zuständig ist. 2020 machte er den Abschluss an der Oberschule, als die Schule wegen der Corona-Pandemie den Präsenzbetrieb einstellte und auf virtuellen Unterricht umstieg.

Die Anfänge im Chatroom

Während der Pandemie entwickelte Teixeira eine enge Beziehung zu anderen Mitgliedern eines Chatrooms in dem sozialen Netzwerk Discord. Dort kam es laut Mitgliedern der Gruppe zu den Veröffentlichungen der geheimen Dokumente. Die Chat-App wird unter anderem von Videospielerinnen und Videospielern genutzt.

Ein Mitglied der Chatgruppe Thug Shaker Central auf Discord, das anonym bleiben wollte, sagte der AP, Leute hätten dort über ihre Lieblingswaffen gesprochen und Memes sowie Witze verbreitet, manche davon rassistisch und antisemitisch. Auch über die russische Invasion in der Ukraine sei fortlaufend diskutiert worden. Ein Mitglied mit dem Nickname „the O. G.“ habe monatelang große Mengen geheimen Materials gepostet, sagte die Gewährsperson, die bestätigte, dass es sich bei O. G. um Teixeira gehandelt habe.

Vom Militär zunehmend desillusioniert

Teixeira habe gern über Waffen gechattet, sei gläubiger Christ und habe oft mit Mitgliedern der Gruppe gebetet. In den vergangenen Monaten sei Teixeira vom US-Militär zunehmend desillusioniert gewesen und habe Bedauern darüber geäußert, sich gemeldet zu haben. „Er hat sogar gesagt, er würde mir in den Hintern treten, sollte ich darüber nachdenken, mich zu melden“, sagte das Mitglied der Chatgruppe, das anonym bleiben wollte.

Teixeira sei auch besorgt darüber gewesen, dass die amerikanische Bundesregierung zu mächtig geworden sei. Warum sich Teixeira zur Nationalgarde gemeldet habe, wisse er nicht. Vermutlich habe er Geld fürs College gebraucht.

Teixeira sei gut darin gewesen, Memes herzustellen. Photoshop habe er gut beherrscht. Teixeira sei nie wirklich ernst gewesen, er habe viel gelacht und gekichert, sagte das Mitglied der Chatgruppe.

Airman 1st Class

Kürzlich wurde Teixeira zum Airman 1st Class befördert und dem 102. Geheimdienstflügel des Nationalgarde-Stützpunkts Otis Air zugeteilt, zuständig für Cybertransport­systeme. Damit wäre er trotz eines vergleichsweise niedrigen Rangs für die Pflege von Computernetzwerken mit Zugang zu geheimen Informationen verantwortlich gewesen. Seinen aktiven Dienst trat er im Oktober 2021 an und arbeitete in Vollzeit auf dem Stützpunkt, der auf Cape Cod im Staat Massachusetts liegt.

Mitglieder der Gruppe bei der Plattform Discord beschrieben Teixeira als jemanden, der prahlen wollte – nicht als jemanden, der die Öffentlichkeit über Aktionen des US-Militärs informieren oder die amerikanische Politik beeinflussen wollte.

Lob vom rechten Spektrum

Rechte Politikerinnen und Politiker lobten Teixeira bereits als jemanden, der die Regierung von US-Präsident Joe Biden vorführen und ein weiteres US-Engagement im Krieg in der Ukraine verhindern wolle. Die rechtsgerichtete Abgeordnete Marjorie Taylor Greene schrieb auf Twitter, Teixeira sei „weiß, männlich, christlich und gegen den Krieg. Das macht ihn für das Biden-Regime zu einem Feind.“

Das zuvor erwähnte Discord-Mitglied sagte der AP, es glaube nicht, dass Teixeira die Dokumente durchgestochen habe, um die US-Regierung zu untergraben oder aus einem ideologischen Grund. Es habe sich wohl eher darum gehandelt, dass sich einige Nerds über etwas austauschen, Vergleiche ziehen und kleine Scherze darüber machen wollten. Letztlich „versuchen wir einfach, Spaß zu haben“, sagte er.

Teixeira war am Donnerstag von einer schwer bewaffneten Spezialeinheit verhaftet worden. Die Ermittlungen gehen davon aus, dass der Verdächtige auf Discord eine ganze Reihe von US-Militärgeheimnissen verraten habe. Am Freitag erschien er erstmals vor Gericht. Der zuständige Bundesrichter ordnete an, dass der 21-Jährige bis zu einer weiteren Anhörung am Mittwoch in Untersuchungshaft bleiben solle.

RND/AP