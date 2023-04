Angebliche Pentagondokumente zur Ukraine geleakt: USA überprüfen Echtheit

Washington. Das US-Justizministerium geht einer möglichen Veröffentlichung von Pentagondokumenten über die Ukraine in sozialen Medien nach. Die Papiere tauchten am Freitag (Ortszeit) unter anderem auf Twitter auf. Sie sind als geheim markiert und sollen regelmäßigen Lageberichten des US‑Generalstabs ähneln, die nicht öffentlich zugänglich sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Dokumente sind vom 23. Februar bis 1. März datiert und enthalten mutmaßliche Details zu Fortschritten rund um Waffen- und Ausrüstungslieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine. Die präziseren Zeit- und Mengenangaben gehen über das hinaus, was die USA üblicherweise preisgeben.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Pentagon-Leak: Dokumente liefern wohl Details zur US- und Nato-Hilfe für die Ukraine

Eine Pentagonsprecherin, Sabrina Singh, sagte, man habe die Sache an das Justizministerium für Ermittlungen weitergeleitet. Das Ministerium bestätigte den Kontakt mit dem Verteidigungs­ministerium in der Angele­genheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Die Dokumente liefern offenbar Details zur US- und Nato-Hilfe für die Ukraine. Weil sie Ungenauigkeiten enthalten, darunter Schätzungen zu getöteten russischen Soldaten, die weit niedriger sind als von US‑Behördenvertretern öffentlich genannte Zahlen, wird die Echtheit angezweifelt.

BKA zählt circa 6000 Straftaten im Kontext des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurden in Deutschland rund 6000 Straftaten registriert, die mit dem Krieg zusammenhängen. © Quelle: dpa

Ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrij Jussow, verwies im Fernsehen darauf, dass es sich bei den Dokumenten um ein von Russland manipuliertes Dokument handeln könnte. „Anhand einer ersten Analyse dieses Materials erkennen wir falsche, verzerrte Zahlen zu Verlusten auf beiden Seiten, wobei ein Teil der Informationen von offenen Quellen gesammelt wurde“, sagte Jussow.

USA halten Dokumente für wertlos für russische Zwecke

Aus US-Behördenkreisen verlautete, die Dokumente ähnelten Datenmaterial, das vom US‑Generalstab täglich produziert werde. Allerdings seien einige Zahlen falsch. Es werde angenommen, dass die Dokumente im Falle ihrer Echtheit wenig Wert für die Geheimdienste enthielten, weil es sich zu einem großen Teil um Informa­tionen handele, die Russland bereits kennen würde oder in Erfahrung bringen könnte. Beschrieben werden in den Dokumenten Bewegungen des US‑Militärs in einem 24‑stündigen Zeitraum, Soldatenzahlen und das zu erwartende örtliche Wetter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits am Donnerstag hatte sich das Pentagon auf diese Weise geäußert, als eine ähnliche Veröffentlichung geheimer Dokumente über die Vorbereitungen der Ukraine für eine gegen Russland gerichtete Militär­offensive bekannt wurde. Der „New York Times“ zufolge beschrieb ein US‑Geheimdienstmitarbeiter die Enthüllungen als „Albtraum“ für die „Five Eyes“ (Fünf Augen). Der Begriff bezeichnet die nachrichten­dienstliche Zusammenarbeit von fünf Ländern: USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada.

Über die Dokumente berichtete zuerst die Zeitung „The New York Times“. Später am Freitag meldete die Zeitung, es seien weitere Dokumente zur Ukraine sowie zu anderen Themen der nationalen Sicherheit in den sozialen Medien aufgetaucht, darunter China und der Nahe Osten. Laut dem Bericht enthielten die mehr als 100 als geheim eingestuften Dokumente, die am Freitag (Ortszeit) unter anderem auf Twitter veröffentlicht worden seien, etwa Informationen über die Luftverteidigungsfähigkeiten der Ukraine. Die Dokumente erweckten den Anschein, als stammten sie vom US‑Militär und von Geheimdiensten, schrieb das „Wall Street Journal“.

In nationalen Sicherheitskreisen frage man sich nach den Enthüllungen, wie viele geheime Informationen noch nach außen gedrungen seien, und bemühe sich nach Kräften, die undichte Stelle zu finden, berichtete die „New York Times“.

RND/AP