Per Video: Trump soll in Strafverfahren belehrt werden

New York. Donald Trump muss sich am 23. Mai per Video der Verhandlung seines New Yorker Strafverfahrens zuschalten. Das ordnete Richter Juan Manuel Merchan am Donnerstag an, nachdem er zuvor Regeln erlassen hatte, die Trump verbieten, Beweismaterial in dem Fall zu nutzen, um Zeugen zu attackieren. Bei der hybriden Anhörung - während Trump auf dem Bildschirm erscheint werden seine Anwälte und die Staatsanwaltschaft persönlich im Verhandlungsraum zugegen sein - will Merchan die Einschränkungen für Trump mit dem 76-Jährigen durchgehen und ihn über die Konsequenzen aufklären, die ihm bei Verstößen drohen.

Der Fall wird weiter vor einem Staatsgericht verhandelt, wenngleich Trumps Anwälte versucht haben, ihn auf Bundesebene zu verlagern. Der für den diesbezüglichen Antrag zuständige US-Bezirksrichter Alvin Hellerstein veröffentlichte in dieser Woche eine Anordnung mit Fristen für das Einreichen von Dokumenten und setzte eine Anhörung für Ende Juni fest.

Merchan, der in der Zwischenzeit weiterhin die Verfahrenshoheit hat, willigte ein, Trump per Video über die Regeln zu instruieren, nachdem er von der Staatsanwaltschaft in der vergangenen Woche daran erinnert wurde, dass ein persönliches Erscheinen Trumps eine enorme logistische- und Sicherheitsherausforderung darstellen würde.

Fälschungen und Schweigegeld

Eine Grand Jury in Manhattan hatte Trump im März in 34 Anklagepunkten die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last gelegt. Geschehen sein soll dies, um Schweigegeldzahlungen zu verheimlichen, die mutmaßlich dem Zweck dienten, außereheliche Affären des Ex-Präsidenten im Wahlkampf 2016 vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten, unter anderen mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Wie aus Gerichtsakten hervorging, machten die Anwälte Trumps bei ihrem Antrag auf Verlagerung des Verfahrens auf Bundesebene geltend, dass der Fall bedeutende Angelegenheiten des Bundes betreffe, darunter angebliche Verstöße gegen Bundeswahlgesetze. Amtsträger auf Bundesebene, darunter auch frühere Präsidenten, hätten das Recht auf einen Prozess auf Bundesebene, wenn es um Vorwürfe gehe, die das Verhalten während der Amtszeit beträfen.

In strafrechtlichen Verfahren wird derartigen Anträgen selten stattgegeben. Jedoch hat der Fall Trumps keine historischen Vorläufer, die einen direkten Vergleich ermöglichen würden: Wegen eines Verbrechens wurde kein anderer Präsident der USA vor ihm angeklagt.

RND/AP