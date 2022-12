Machtkampf in Peru: Abgesetzter Präsident Pedro Castillo festgenommen

US-Regierung: Stehen für Hilfe bereit - falls gewünscht

Nach der Razzia gegen „Reichsbürger“ in Deutschland hat die US-Regierung der Bundesregierung ihre Hilfe angeboten. „Wir bleiben in engem Kontakt mit unseren Partnern in der Regierung und stehen bereit, um zu helfen, wenn wir darum gebeten werden“, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses, US-Medien berichten groß über das Geschehen in Deutschland.