Von Bierpreisbremse bis Mutterschutz: Das fordern Bürgerinnen und Bürger vom Staat

Berlin. Mit Petitionen können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen direkt in die Politik des Bundestages einbringen. Männer scheinen daran deutlich mehr Gefallen zu finden als Frauen: 2022 waren 69 Prozent der Antrag­stellenden männlich und nur 24 Prozent weiblich, bei einem Prozent fehlte der Name. Weitere 6 Prozent waren Sammelpetitionen, ein Prozent kamen von Organisationen und Verbänden. Diese Zahlen gab der Petitionsausschuss bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Die Petitionen reichen von speziell und skurril bis gut argumentiert. Einige bleiben komplett unter dem Radar, andere erhalten bundesweite Aufmerksamkeit.

Eine Person forderte zum Beispiel, sogenannte Butterflymesser als legalen Gegenstand einzustufen – solange die Klinge nicht länger als zwölf Zentimeter ist. Der Ersteller der Petition schreibt als Begründung: „In Öster­reich ist dieser Gegenstand auch legal.“ 19 Personen haben das Anliegen unterzeichnet. Der zuständige Ausschuss lehnte die Forderung ab.

Forderung nach Bier- und Weinpreisbremse

Ein weiterer Antrag könnte auch die Forderung einer Satirepartei sein, scheint jedoch vollkommen ernst gemeint: Es brauche eine Bier- und Weinpreisbremse für Lokale und Jahrmärkte. Die breite Masse könne sich den Genuss sonst nicht mehr leisten. Lokale und Jahrmarktstände sollten den Preis jedes Jahr maximal um 2 Prozent anheben dürfen. Wieso sie die Preisbremse nicht auch für Schnaps fordern, erklärten die Antragsteller nicht. Überraschenderweise unterzeichneten nur 58 Personen die Petition. Die Petition wurde mit der Begründung abgelehnt, dass der Staat nur in Ausnahmefällen in die freie Preisbildung eingreifen solle.

Wer Angst vor Nadeln hat, dürfte sich von der folgenden Petition angesprochen fühlen: Der Staat solle die Forschung zu nadelfreien Impfsystemen stärker fördern. Die Petenten argumentieren, dass viele Menschen in Deutschland Arztbesuche aus Angst vor Spritzen mieden. Bei Impfungen ohne Nadel empfänden Menschen außerdem kaum Schmerzen. Nur 36 Personen unterzeichneten die Forderung. Der Ausschuss lehnte die Petition ab.

Bundestag reagiert auf Forderung von Tischlerin

Ob Petitionen politische Veränderung in Gang setzen, hängt nicht nur von der Anzahl der Unterzeichnenden ab. Bürgerinnen und Bürger können sich direkt an den Bundestag wenden und damit eine sogenannte Einzel­petition starten. Der Petitionsausschuss prüft dann, ob das Anliegen im Bundestag besprochen werden sollte. Öffentliche Petitionen können im Forum des Bundestages veröffentlicht werden, wo sie auch unterzeichnet werden können. Erhält eine Petition über 50.000 Unterschriften, hört der Ausschuss die Initiatoren an.

Das war zum Beispiel bei der Petition von Johanna Röh der Fall. Die selbstständige Tischlerin wurde schwanger und stellte fest, dass sie keinen Anspruch auf Krankengeld hatte, als sie frühzeitig aufhören musste zu arbeiten. In ihrer Petition fordert sie unter anderem voll bezahlten Mutterschutz und Krankengeld für Schwangere, ab dem ersten Tag der Krankschreibung. Über 110.000 Menschen unterzeichneten die Forderung. Der Bundestag forderte die Regierung dazu auf, die Bedingungen für selbstständige Mütter zu verbessern.

Gesundheit ist Topthema

Die meisten Petitionen drehten sich 2022 um das Thema Gesundheit. 2093 Forderungen fielen in diesen Bereich. So auch die Petition gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Über 133.000 Menschen unterzeichneten das Anliegen. Auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht forderten einige Bürgerinnen und Bürger per Petition aufzuheben. Hier unterzeichneten über 126.000 Personen. Der Petitionsausschuss beriet sich öffentlich zum Thema.

Am zweithäufigsten befassten sich Petitionen mit Themen aus den Bereichen Bildung und Soziales. Über 250.000 Menschen unterschrieben die Forderung, das Konzept der Sprach-Kitas fortzuführen. Mit dem Konzept werden Kindergärten gefördert, indem zusätzliche Fachkräfte die Kinder dabei unterstützen, sprechen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Während einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses erklärte eine Kita-Leiterin, dass das Programm eine große Hilfe für Kinder sei, die besonders auf Unter­stützung angewiesen sind. Die Bundesregierung entschied sich dafür, das Modell trotzdem auslaufen zu lassen, will jedoch mit dem neuen Kita-Qualitätsgesetz Abhilfe schaffen.