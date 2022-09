Bundesregierung will Krankenhäuser zu ausreichender Anzahl an Pflegekräften verpflichten

Die Stadt Neumünster unterstützt die Polizei bei der Kriminalitätsbekämpfung in der Innenstadt: Auf der Klosterinsel will sie Videokameras installieren lassen. Das kündigte Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) jetzt an. Auch das Polizeirevier an der Parkstraße werde bald wieder eröffnet.