Berlin. Es gibt wohl keinen anderen gesellschaftspolitisch relevanten Bereich, in dem so viel im Argen liegt wie in der Pflege – wobei es in der Altenpflege sogar noch mehr Probleme gibt als in der Krankenpflege. Der Fachkräftemangel ist akut, die Arbeitsbelastung hoch, die Löhne sind gemessen an der Verantwortung der Beschäftigten zu niedrig. Der Pflegeberuf an sich wird nach wie vor nicht als eigenständige Profession angesehen, sondern nur als Anhängsel der Medizin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hat zur Folge, dass die Befugnisse der Pflegekräfte und die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Das erschwert auch die Gewinnung von Personal aus dem Ausland: Die hiesigen Arbeitsbedingungen sind im internationalen Wettbewerb um gut ausgebildete Arbeitskräfte nicht konkurrenzfähig.

Es war die Politik, die Tariflöhne durchgesetzt hat – nicht Gewerkschaften

Es ist leicht, der Politik oder wahlweise den Arbeitgebern die Schuld an den Missständen zu geben. Doch die Pflegekräfte müssen sich auch an die eigene Nase fassen. Ihre Macht könnte groß sein, schließlich sind in der Branche insgesamt 1,7 Millionen Menschen beschäftigt. Der Einsatz für die eigenen Interessen ist jedoch – um es freundlich auszudrücken – verhalten: In der Altenpflege liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei lediglich 10 Prozent, in Skandinavien beträgt er 90 Prozent! Es war die Politik, die Tariflöhne in der Branche durchsetzte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geradezu aberwitzig ist auch, dass bereits zweimal – in Niedersachsen und Schleswig-Holstein – die Pflegekräfte selbst dafür gesorgt haben, dass neu gebildete Pflegekammern wieder aufgelöst werden. Zwar ist zu Recht umstritten, ob Kammern die geeigneten Interessenvertreter für die Pflegebranche sind. Doch auch um Alternativen hat sich niemand gekümmert. Die Pflegekräfte müssen endlich ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen, im eigenen Interesse und in dem ihrer Schützlinge.