﻿Peter Sloterdijk zu Klimaprotesten: „Ich bin ziemlich sicher, dass es Radikalisierungen geben wird“

Herr Sloterdijk, Sie haben vor ein paar Jahren an einem Buch mitgearbeitet, das den Titel trug: „Das Raumschiff Erde hat keinen Notausgang“. Wohin ist dieses Raumschiff zurzeit unterwegs?

Zunächst, der Ausdruck „Raumschiff Erde“ war eine kühne Metapher, die Buckminster Fuller Mitte der Sechzigerjahre in seinem damals sehr aufsehenerregenden Buch über das Betriebshandbuch des nun so benannten Raumschiffs in die Welt gesetzt hat. Es war Buckminster Fullers witziger Gedanke, dass das Raumschiff seiner Besatzung ohne Operating Manual überlassen worden war. Die Erde wurde sozusagen vom Vorbesitzer besenrein an die Menschheit übergeben, aber ohne Hausordnung und ohne Anleitung für den regulären Betrieb. Mit anderen Worten: Unser Dasein auf dem blauen Planeten ist seit jeher ein autodidaktisches Projekt auf Leben und Tod, es geht jetzt in die entscheidende Phase.

Das würde ja bedeuten, dass nicht nur unsere heutige künstliche Intelligenz ein selbstlernendes System ist, sondern die gesamte menschliche Zivilisation.

Unbedingt. Wobei die Menschheit bereits zwei Arten von künstlicher Intelligenz hervorgebracht hat, bevor die dritte hinzukam, von der jetzt viel geredet wird: Die erste war die gesprochene Sprache, die ja ganz ins Feld des Künstlichen fällt, denn Vokabulare und Grammatiken wachsen nicht wie wilde Büsche am Straßenrand, die zweite war die Schrift, die als späte Kunst aufkam und schon bald kumulative selbstbelehrende Effekte hervorbrachte.

Inwiefern?

Seit es Schrift gibt, sprechen wir nicht nur, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wir sprechen auch, wie es geschrieben steht – und das löst eine ungeheure Verdichtung von Prozessen zwischen den Bewusstseinen und den Archiven aus. An der Spitze der schriftbedingten Intensivierungen vollzieht sich dann, zwischen Leibniz und Turing, der Übergang zur Mathematisierung beziehungsweise Digitalisierung von Sprache, Schrift und Bild und damit in die aktuellste Stufe der selbstlernenden künstlichen Intelligenz, von der viele fürchten, sie könne uns über den Kopf wachsen. Lernen ist wirklich alles. Der große Comenius sagte um die Mitte des 17. Jahrhunderts: Die ganze Welt ist eine Schule. Was auf ihr geschieht, ist nichts anderes als die ständige Zusammenkunft von Lehrenden und Lernenden. Allerdings gibt es in Buckminster Fullers Versuchsanordnung keine Lehrer. Ihm zufolge können wir bis auf Weiteres nur Schüler sein, mehr oder weniger fortgeschrittene.

„Die Flamme war schon immer verzehrend“

Ihr neues Buch heißt „Die Reue des Prometheus. Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung“. Prometheus hat dem griechischen Mythos zufolge den Menschen das Feuer überbracht. Was hat er in Ihren Augen zu bereuen?

Er bereut die pyrotechnischen Exzesse, die sein Geschenk in jüngerer Zeit bewirkt hat. Zwar hatte er das Feuer vom Himmel auf die Erde geholt, doch bei der ursprünglichen Übergabe an den Menschen war nicht vorgesehen, dass die sterblichen Feuerbenutzer, die bis dahin als Keramiker, Schmiede, Köche, Köhler, auch als Agenten von Brandrodungen, tätig waren, eines Tages so viele und so gigantische Kraftmaschinen bauen würden, wie jetzt weltweit in Gang sind. Wir haben mithilfe von Kohle, Öl und Gas eine Quasiunendlichkeit an Ressourcen erschlossen und damit eine ungeheure Vermehrung, Vergrößerung und Beschleunigung der Brände ermöglicht. Früher hat man ein paar Scheite zusammengetragen, um ein Feuer zu machen, offen oder in Kaminen. Die Flamme war schon immer verzehrend, aber die natürliche Knappheit der verzehrbaren Stoffe diente als Regulativ. Der Basisgedanke bei der prometheischen Feuergabe lautete wohl: Bäume wachsen nicht in den Himmel, und da jeder Baum nur einmal verbrannt werden kann, werden sich die Probleme mit dem gefährlichen vierten Element aufgrund von Knappheitsgesetzen selbsttätig regeln.

Aber der Mensch entdeckt neben dem endlichen Wald und seinem langsamen Nachwuchs die Beinaheunendlichkeit und die rasche Verfügbarkeit der fossilen Vorräte – Sie nennen die Vorkommen an Kohle- und Erdöl in Anlehnung an den Ökohistoriker Rolf Peter Sieferle den „unterirdischen Wald“. Welche Folgen hat die jähe Entgrenzung der Verbrennungsmöglichkeiten?

Mit der Entdeckung und Nutzung der unterirdischen Wälder fängt eine Art von galoppierender Brandstiftung an, die anscheinend an kein Ende kommen will. Wenn wir heute dazu übergegangen sind, die Elektrizität als Universalsprache der Energieberechnungen zu verwenden, so ist das im Sinn der physikalischen Vereinheitlichung der Ausdrücke sinnvoll, aber ökohistorisch unkorrekt. Für die Emanzipation der industrialisierenden Menschheit von der herkömmlichen Knappheit der Ressourcen war die vom Bergbau ermöglichte Maßlosigkeit des Öfen- und Motorenbaus wichtiger als die Steckdose, die Glühbirne, der Stromgenerator. Das stärkste Enthemmungsmotiv ging vom 19. Jahrhundert an von der Kohle aus.

Sie schreiben, moderne Zivilisationen seien in Wahrheit zeitversetzte „Effekte von Waldbränden“, und Sie nennen die moderne Menschheit „ein Kollektiv von Brandstiftern, die an die unterirdischen Wälder und Moore Feuer legen.“ Aber das Feuer hat doch auch viel Positives gebracht: Licht, gegartes Essen, geheizte Wohnungen. Beschreiben Sie das Feuer nicht zu negativ?

Loblieder auf das domestizierte Feuer kann man nicht oft genug singen. Deswegen nennt der junge Karl Marx in seiner Dissertation Prometheus den „vornehmsten Heiligen und Märtyrer im philosophischen Kalender“. Das konnte aber nur so lange gelten, wie die Menschen sich in den Grenzen des konstruktiv gehegten Feuergebrauchs bewegten. Die maßlose Ausbeutung von Brennstoffen aus dem Erdaltertum hat hingegen binnen Kurzem eine bedenkliche Veränderung ausgelöst. Sie hat eine ungeheure Enthemmung bewirkt, mit der Verführung zu einer nie dagewesenen Verschwendungsmentalität als Nebenwirkung. Die meisten zivilisatorischen Erleichterungen von heute sind mit Verschwendungen liiert. Auch Ökoprogressive, wenn sie von alternativen Energien sprechen, plädieren nicht für Verzicht, sie betonen, es lassen sich alternative Wege zur schon fest etablierten Verwöhnung gehen.

Sie erwähnen in Ihrem Buch die Erdölfachmesse ADIPEC in Abu Dhabi, auf der sich im vergangenen November die Ölindustrie selbst feierte. Der Weltklimarat hat zudem kürzlich deutlich gemacht, dass das 1,5-Grad-Ziel kaum mehr zu erreichen ist. Hat ein Teil der Menschheit die Massivität der Klimaproblematik noch nicht verstanden?

Man hat sie überall vage erfasst, aber bis auf Weiteres will man sie so leicht wie möglich nehmen. Zwar hat man begonnen, von Prävention zu reden, mit dem Argument, Prävenieren komme in der Bilanz viel billiger als Reparieren. Das mag so sein, doch unsere Intelligenz bleibt bei der erworbenen und bewährten Neigung, lieber zu reparieren als zu prävenieren. Am modernen Gesundheitswesen sieht man das am deutlichsten. Alle Welt redet ständig vom Vorbeugen und vom Gesundbleiben, das wirkliche Geschäft jedoch macht man mit kurativer und palliativer Medizin. Die Politik ist ihrerseits zu einem palliativen Betrieb geworden, mit starken kurativen Akzenten. Staatsfinanzen sind seit Längerem nur noch palliativ zu handhaben. Man regiert hinter den Missständen her. Probleme vermeidungstechnisch vorwegzunehmen kommt kaum in Betracht. Schauen Sie sich den Bildungsbereich an! In aller Ruhe hat man Schlimmes herankommen lassen. Man wartet darauf, dass irgendwo das Dach eines Schulgebäudes einstürzt und Kinder wie Lehrer unter sich begräbt. Dann wird man zugeben, da sei wohl, von den Verantwortlichen unbemerkt, eine Investitionslücke entstanden.

„Umkehr ist möglich, doch die hat einen Preis“

Glaubt man den Prognosen, wird das Reparieren der Erde und das Aufhalten der Klimakrise schon sehr bald schwierig, wenn nicht unmöglich. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie man Politiker, Unternehmer, Ingenieure zu einer Umkehr bewegt?

Umkehr ist möglich, doch die hat einen Preis. Alle Formen des virulenten imperialen Irrationalismus müssten überwunden werden, in Russland, in China, in den USA, in Indien, im Iran und so weiter. Die aktuelle Welt ist nach wie vor in Größenwahnsysteme eingeteilt. Die überdehnten Strukturen, die sich Großmächte nennen, aber auch die mittleren, warten dringend darauf, abgebaut zu werden. Das ist sicher keine Sache von heute und morgen, hierbei muss man in Jahrhunderten denken. Was man ab sofort betreiben kann, das ist die Haftbarmachung der größten Klimaschädiger nach dem Verursacherprinzip – und das kann nicht mehr auf der Linie der Reparaturen nach dem eingetretenen Debakel geschehen. Es ist krankhaft irrational zu meinen, man müsse einem Land wie China ein nachholendes Verschmutzungsrecht zugestehen. Was für eine Wahnidee zu behaupten: Weil westliche Nationen bei der Überlastung der Erdatmosphäre 200 Jahre Vorsprung hatten, sei den Chinesen für die kommenden Jahrzehnte das Recht auf nachholende Zerstörungen nicht abzusprechen. Und ob es abzusprechen ist! Ein Recht auf ausgleichende Umweltverbrechen gibt es nicht.

Welche Länder sind für die heutige ­Situation hauptverantwortlich?

Drei Hauptbrandstifter sind leicht zu benennen. Die Chinesen mit ihren 18 000 Kohlebergwerken liegen mit weitem Abstand vor den US-Amerikanern, hinter ihnen kommen die Inder, zu dritt erzeugen sie drei Viertel der globalen Emissionen aus Kohle – wobei die Letzteren auch für die Verschmutzung der Meere in atemberaubendem Maßstab mitverantwortlich sind. Was jährlich an Abfällen in den Indischen Ozean gespült wird, übersteigt jede Vorstellung – man möchte meinen, man wohne der Entstehung neuer Kontinente aus Müll auf dem Wasser bei. Kurzum, man muss anfangen, resolute ökologische Weltpolitik zu betreiben, so schwierig das sein mag. Man darf sich nicht mit einem modischen Produkt wie „feministische Außenpolitik“ schmücken, das außer schönen Fotos nichts vorzuweisen hat.

Ist Deutschland zu klein, um etwas Wirkungsvolles zu unternehmen?

Wer weiß. Natürlich ist es gut und schön, wenn immer mehr kleine Gemeinden in Baden-Württemberg oder Thüringen ihre Biogasanlagen bekommen. Die Apokalypse-Macher sind, wie gesagt, anderswo zu lokalisieren. Kürzlich konnte man lesen, die Deutschen seien heute mit 1,8 Prozent an der Gesamtbelastung der Erdatmosphäre im Spiel. Sie gehören somit eher zu den Kleinen auf dem Feld, wenn auch zu den Größeren unter den Kleinen, zudem von einigen Altlasten beschwert. Diejenigen, die zur Zeit eine antiwestliche Weltordnung proklamieren, Chinesen, Russen und Anhänge, sind typischerweise diejenigen, die am unbeirrbarsten an der Idee der nachholenden Emissionsrechte festhalten. Sie verbitten sich Belehrungen von außen, ja, sie verwahren sich gegen Einmischungen in das, was sie ihre inneren Angelegenheiten nennen. Doch kann man von einer inneren Angelegenheit sprechen, wenn China allein jährlich vier Milliarden Tonnen Kohle verbrennt? Grüne Weltpolitik aus europäischer Perspektive kann in der Sache nur darin bestehen, den Chinesen, den Russen und den Saudis so heftig wie möglich auf die Nerven zu gehen. Überdies würde dazugehören, Inder und Amerikaner auf den Umkehrweg zu bugsieren.

„Noch immer ist unser Land zu leicht ideologisch erregbar“

Das wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Können wir Deutschen unsere Bemühungen einstellen, weil die Großen sich sowieso nichts sagen lassen?

Keineswegs. Was wir hier tun, ist vielleicht im Globalzusammenhang eines Tages exemplarisch. Es könnte auch technisch interessant werden. Denkbar ist, dass wir bei lokalen Versuchen global exportreife Techniken finden – deshalb sollte man die Anstrengungen nicht aufgeben. Aber man muss den Aspekt der Übertreibung eindämmen, der bei uns aus grünen Imperativen sprießt. Noch immer ist unser Land zu leicht ideologisch erregbar. Man sollte zudem bedenken, diesmal könnten es die Ersten sein, die von den Hunden gebissen werden.

Aber was kann konkret geschehen? Sie schreiben, Veranstaltungen wie der Berlin-Marathon könnten theoretisch zur Energiegewinnung beitragen. Meinen Sie das ernst?

Es klingt wie etwas auf halbem Weg zwischen Zukunftsmesse und Ökosatire. Vor Kurzem war ich zu Besuch an der Vest-Universität von Temeswar, der europäischen Kulturhauptstadt 2023, wo ich ein Ehrendoktorat entgegennehmen durfte. In der Eingangshalle stehen einige verkabelte Ergo-Fahrräder, die tatsächlich für Energieerzeugung ausgerüstet sind. Die Studenten dürfen sich zwischen Lehrveranstaltungen auf die Räder setzen und strampeln. Man kann die erzeugte Energie schon irgendwie sammeln und verwenden. Wenn Sie sich nun klarmachen, dass in Deutschland jeden Abend Millionen Menschen in Fitnesscentern trainieren und enorme Energien an undankbare Geräte verpulvern, denkt man unwillkürlich, ganze Kleinstädte ließen sich mit der luxurierenden Muskelkraft übergewichtiger Studiobesucher versorgen.

Oder zumindest schon mal das Fitnessstudio. Eine andere spannende Idee von Ihnen lautet, dass die Bodenschätze dieser Welt nicht mehr dem Land gehören dürften, das zufälligerweise auf ihnen sitzt. Vielmehr soll die gesamte Menschheit an ihnen partizipieren. Ist das realistisch?

In meinen Augen ist es die konkreteste Vision, die wir mit politischen Mitteln und juristischen Konzepten wahr machen sollten, und dies ab sofort. Dabei müsste zunächst die „Menschheit“ als bisher operativ inexistentes juristisches Subjekt konstituiert werden, über das UN-System hinaus. „Die Menschheit“ würde als Eigentümer am Weltbodenschatzerbe neu definiert. Etwas Vergleichbares ist beim Weltkulturerbe schon vollzogen. Der Weltkulturerbe-Gedanke gehört ohne Zweifel zum Besten, was man im 20. Jahrhundert konzipiert und institutionalisiert hat. Auf dieser Linie ist weiterzugehen.

Wem sollten Bodenschätze gehören?

Wie denn?

Auch das Weltnaturerbe muss im Interesse des neuen juristischen Subjekts Menschheit rasch inventarisiert werden, bevor es noch weiter zerstört ist, und es wäre unter den Schutz einer übernationalen Truppe, quasi von Ressourcen-Blauhelmen, zu stellen. Wer dann „Menschheit“ sagt, will nicht mehr betrügen, wie Carl Schmitt seinerzeit behauptet hatte, sie wäre keine blumige Figur in Sonntagsappellen mehr, sondern ein Rechtssubjekt mit eigenen Organen und Kompetenzen. Die sogenannten Bodenschätze, die reichlich vorhandenen wie die seltenen, müssen einen eigenen juristischen Status erlangen. Dazu muss der reale globale Eigentümer benannt werden, das Kollektiv der Erdbewohner, während die faktischen Besitzer von heute zurückgestuft werden zu Kuratoren und Kustoden.

Sie möchten also eine Welteigentümerversammlung einberufen?

Warum nicht, eine Welteigentümerversammlung – ein exzellenter Begriff, vorausgesetzt, wir lernen, die „Welt“ und die Kulturen von der Erde her zu verstehen. Wir sollten uns selbst so verhalten, als hätten wir Aktien an der Natur. Sobald man sich als Shareholder der Erde begreift, hört der schon zu lange betriebene Unfug mit den irreversiblen Extraktionen und Ausbeutungen nach und nach auf.

Können Sie die jungen Menschen verstehen, die sich auf die Straße kleben und Kartoffelbrei auf Gemälde werfen?

Ja, unbedingt. Erstens, weil etwas Vandalismus in gewissen Grenzen Spaß macht, wie es der Kunstbetrieb seit über 100 Jahren beweist. Ich erinnere mich an einen „Batman“-Film jüngerer Jahre, in dem aufs Ende zu in einer New Yorker Kunstsammlung ein Massaker gegen die Exponate ausagiert wird – das ergab eine Art von Kunstkritik, die der Zerstörungslust ihren Anteil zugesteht. Zweitens, weil die Aktionen mit den Lebensmittelwürfen und den ekelhaften Verschmierungen sowieso Teile des Kunstsystems sind, wie ja auch Verkehrsblockaden längst Teile des Verkehrssystems bilden, nur dass die meisten Verkehrsinfarkte ungeplant entstehen. Die Kleberaktionen liegen auf der Linie dessen, was ohnehin geschieht. Der Action-Teaching-Künstler Bazon Brock würde sie wohl als Anwendungen des Prinzips „Kritik durch Affirmation“ deuten. Eulenspiegel wäre heute ein Kleber.

„Wir müssen uns wohl auf eine Art von Kulturkampf einstellen“

Was heißt das konkret?

Man verstärkt das, was geschieht, um darauf aufmerksam zu machen, dass etwas im Gang ist, was dringend anders werden sollte. Unter dem Gesichtspunkt publizistischer Effizienz ist das Prozedere perfekt, in weniger als einem Jahr war die Sache nationweit in aller Munde. Unter dem Aspekt der Akzeptanz bleibt es dubios, denn die meisten hierzulande sind nicht bereit, Belehrungen dieser Art hinzunehmen. Es ist zudem ein Hauch schwarzer Pädagogik im Spiel, auch deswegen lehnen die allermeisten die Aktionen ab. Aus kulturtheoretischer Perspektive sind die symbolischen Handlungen der Kleber und Werfer wohl so etwas wie die vereinzelten Schwalben, die letztlich doch einen Sommer machen. Das Ganze wird so bald nicht zur Ruhe kommen. Wir müssen uns wohl auf eine Art von Kulturkampf einstellen, der verglichen werden kann mit dem, was nach 1900 zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten in der Luft lag.

Verfechter gemäßigter Klimaproteste: Der Wissenschaftssoziologe und Philosoph Bruno Latour. © Quelle: Uli Deck/dpa

Wie könnte dieser Kulturkampf aussehen?

Wir haben es offenkundig schon mit militanten Klimakommunisten zu tun – denen stehen die Klimasozialdemokraten gegenüber. Beide Seiten haben ihre theoretischen Karten auf den Tisch gelegt. Für die eine Seite zitiere ich den schwedischen Leninisten Andreas Malm, der unverkennbar in der Tonlage eines grünen Bolschewismus schreibt, für die andere Bruno Latour – der setzt auf gewaltfreie Wege zur Herausbildung einer „ökologischen Klasse“.

Welchen Zukunftsentwurf hat Peter Sloterdijk?

Halten Sie das Gerede von einer Klima-RAF für übertrieben?

Ich bin ziemlich sicher, dass es Radikalisierungen geben wird, wie weit die gehen, ist offen. Die typischen Milieubildungen, die ein sich selbst befeuerndes Gruppendenken fördern, finden bereits statt. Man darf nicht vergessen, der Kommunismus an der Macht war letzten Endes bloß eine Angelegenheit von Group Think plus Propaganda plus Ausbeutung einer Nachkriegskonfusion plus Passivität der Massen in Großnationen. Die Kommunisten nahmen ihr Gruppendenken in eigene Regie – organisiert um das asketische Konzept des Berufsrevolutionärs, dann das des Kommissars. Binnen Kurzem könnten bei uns Berufsrevolutionäre des Klimawandelkampfes auftreten. Die Vorhersage, dass wir in den kommenden 20 Jahren solche Verschärfungen sehen, scheint mir ziemlich realistisch, wenn auch nicht erfreulich. Lieber wäre ich mit einem strahlenden Entwurf für die nahe Zukunft aufgetreten.

Aber Sie haben keinen?

Doch, ich sehe ihn ziemlich deutlich vor mir, er wird aber erst in ferner Zeit praktikabel. Wir können uns noch nicht resolut auf ihn einstellen, weder in der Praxis noch emotional.

Wie meinen Sie das?

Bis auf Weiteres werden wir Nationalstaatsmenschen bleiben. Doch eines noch fernen Tages wird man über eine organisationslogisch und ökosystemisch sinnvolle Reformatierung der politischen Grundeinheiten diskutieren, sprich, über die Ablösung der heute bestehenden Großstaatsgebilde durch veränderte, sprich, realistisch verkleinerte politische Formate. Das ist ein Vorgang, der Jahrhunderte in Anspruch nehmen könnte. Warum auch nicht? Das Staatensystem von heute ist seinerseits über Jahrhunderte entstanden. Was von ihm in – sagen wir 200 Jahren – noch Bestand haben wird, ist unvorhersehbar. Wahrscheinlich verschwindet das meiste von dem, was sich seit gestern zu einem Staat aufgeplustert hat und sich allzu gern „souverän“ nennt. Wie Ökosysteme treiben auch politische Systeme auf Kipppunkte zu, sie könnten binnen kürzester Zeit implodieren.

Vorbild ist die Schweiz

Geben Sie ein Beispiel?

Jeder vernünftige Mensch wird zugeben, dass eine so riesenhafte, so unhaltbare und so mental verdorbene politische Einheit wie Russland, die sich in den dreihundert gewaltgetränkten Romanow-Jahren aufgebläht hatte, bevor sie von den Sowjets übernommen wurde, irgendwann sich desintegrieren muss, ganz von innen her. Die Versuche Moskaus, das gesamte zusammengestohlene Konglomerat (die Krimhalbinsel und Ostsibirien inbegriffen), das seit 100 Jahren von einem Komplott von ausgebrannten Ideologen und drittklassigen Geheimdienstlern regiert wird, durch äußerste Gewaltmittel zusammenzuhalten, wirken schon jetzt ziemlich verzweifelt, sie werden immer verzweifelter werden. Dasselbe trifft in abgewandelter Weise auf China zu – auch die chinesische Staatsfiktion, also die Überführung des alten überdehnten Kaisertumpopanz in einen noch größeren Volksstaat­popanz unter kommunistischen Phrasen (der einen Nachbarstaat wie Tibet beiläufig annektierte), ist à la longue unhaltbar, selbst bei noch so monströsen Einsätzen an Repression, Überwachung und Militär.

Haben Sie für den Westen ebenso dunkle Vorhersagen?

Nicht ganz. Für die US-Amerikaner lässt sich eine günstigere Prognose stellen, weil sie unterhalb der pathologisch aufgeblähten Federal-Ebene seit je in Kantone, genannt Staaten, gegliedert sind. 330 Millionen Menschen, auf 50 politische Einheiten verteilt, das klingt nicht so hoffnungslos, da spielt schon die bessere Musik. Sie wäre noch besser, gäbe es die Verzerrungen nicht, die von der weltpolitisch und imperial überspannten Bundesebene auf die Kantone übergreifen. Man hat manchmal scherzhaft bemerkt, Bewohner der USA seien überzeugt, in allen Menschen auf der Erde stecke ein Amerikaner, der heraus will. Richtiger wäre es zu sagen, in jedem Amerikaner steckt ein Schweizer, der heraus möchte. Bis vor Kurzem noch war jeder Campus auf amerikanischem Boden ein Brückenkopf krypto-helvetischer Tendenzen – die werden jetzt durch die Intoleranz der Übersensiblen zerstört. Washington jedoch und alles, was damit zusammenhängt, wird provinzialisiert werden müssen. Auch dem Unfug, dass multinationale Unternehmen die Imperien parodieren, muss man nach und nach ein Ende machen. Meine Prognose ist hart, doch ziemlich heiter: In einigen Jahrhunderten wird die Welt helvetisiert sein, oder sie wird nicht sein.

Mit „helvetisiert“ meinen Sie, dass die Welt im Ganzen erst sinnvoll lebbar und regierbar sein wird, nachdem sie sich in kleinere Einheiten nach dem Modell der Confoederatio helvetica, also der Schweiz, aufgegliedert hat?

Ganz richtig. Die Handlungsanleitung ist unmissverständlich: „Überdehnte aller Länder, verkleinert euch!“ Das impliziert, wer sich jetzt fortpflanzt, sollte darauf achten, helvetismustaugliche Nachkommen in die Welt zu setzen, also Menschen, die partizipativer denken als in unseren Breiten bisher üblich, und Bürger heranzubilden, die lebhafter in Kategorien der direkten Demokratie empfinden und handeln. In Zukunft wäre es allgemein von Vorteil, wenn kleinere und mittelgroße Einheiten als politische Eidgenossenschaften ob ähnlicher, ob divergenter Populationen sich zum Zweck erfreulichen Zusammenlebens auf ihre gemeinsame Form einschwören. Das Format ist die Botschaft, am meisten in politischen Dingen. Wer sich einbildet, Hunderte Millionen Menschen repräsentieren oder regieren zu können, spielt mit dem Weltkriegsfeuer – Namen zu nennen erübrigt sich. Bei den politischen Großformaten sind die Katas­trophen garantiert.

Das ist beklemmend.

Und historisch belegt. Nur konsequenter Helvetismus wird imstande sein, die ökologisch unhaltbaren, fiskalisch überzogenen, militärisch überzüchteten, politisch ohnehin kaum noch lenkbaren Makrostrukturen der tonangebenden Machttheaterstaaten von heute aufzulösen. Man braucht hierfür etwas Geduld, sagen wir dreihundert bis vierhundert Jahre. Wer nicht so lange warten will, soll wissen, er läuft Gefahr, früher oder später Defätist zu werden. Wer kein Vorgefühl oder keine Voridee von dem hat, wie es trotz allem gehen könnte, wie will der sich der unterwegs unvermeidlich kommenden Entmutigung erwehren?

Peter Sloterdijk diskutiert mit Robert Habeck

Es ist 40 Jahre her, dass sich der damals 35-jährige Peter Sloterdijk 1983 mit seinem fast 1000-seitigen Werk „Kritik der zynischen Vernunft“ in der Welt der Geisteswissenschaften einen Namen gemacht hat. Seitdem hat der Sohn eines Niederländers und einer Deutschen mit Beiträgen, Reden und Interviews intensive Debatten angestoßen und zahlreiche Bücher veröffentlicht. Darunter sind Werke wie „Du mußt dein Leben ändern“, seine „Sphären“-Trilogie und die fantastische Farbenlehre „Wer noch kein Grau gedacht hat“ (alle im Suhrkamp-Verlag).

In seinem neuen Buch „Die Reue des Prometheus. Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung“ (Suhrkamp, 80 Seiten, 12 Euro) analysiert er in seiner unverwechselbaren bilder- und metaphernreichen Sprache und mit zahlreichen Gedankenverbindungen die grenzenlose Verfeuerung von Öl und Kohle, schreibt über deren Folgen für das Klima, über den Übergang von der Ausbeutung des Menschen zur Ausbeutung der Erde, die Klimaproteste der Gegenwart und nicht zuletzt über seinen Traum von einer Welt voller kleinerer politischer Einheiten.

Peter Sloterdijk wird auch auf der diesjährigen Phil.Cologne zu sehen sein. Am 9. Juni diskutiert er mit Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, im WDR-Funkhaus in Köln. Die Phil.Cologne beginnt am 6. Juni.