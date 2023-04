Pistorius’ Umbaupläne: Eine Schüttelshow reicht nicht

Ein schlankerer Leitungsbereich und neue Köpfe für Führungspositionen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will offenbar sein Haus umbauen. Wenn das mehr sein soll als ein Showeffekt, müssen Strukturveränderungen damit verbunden werden, kommentiert Daniela Vates.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), hier bei einem Truppenbesuch in Bayern Ende März, will sein Ministerium umbauen.

Berlin. Das hat sich bisher noch kein Verteidigungsminister getraut: Boris Pistorius tauscht nach dem Generalinspekteur offenbar quasi die gesamte Führungsebene seines Hauses aus. Auch die Chefs und Chefinnen einiger Unterbehörden müssen gehen. Im Leitungsbereich wird Personal abgebaut, der abgeschaffte Planungsstab wieder eingerichtet. Gerade zwei Monate ist Pistorius im Amt – und er schüttelt den Laden richtig durch.

Ohne einzelne Personalentscheidungen zu bewerten: Veränderungen im Verteidigungsministerium sind strategisch klug und können in der Sache sinnvoll sein. Pistorius schafft sich in einem schwierigen Ministerium ein Team seines Vertrauens. Viele der Führungskräfte, die nun wohl abgelöst werden, waren über Jahre und sogar über mehrere Minister hinweg in Verantwortung. Da hat sich einiges eingeschliffen. Und die Probleme der Bundeswehr von schleppender Beschaffung bis Personalgewinnung gingen über viele Schreibtische.

Ursula von der Leyen hat sich mit externen Beratern beholfen, um Strukturprobleme überhaupt zu entdecken. Sie misstraute nicht ganz zu Unrecht der Fähigkeit des Hauses zur Selbstdiagnose, schuf allerdings dadurch Doppelstrukturen und ein neues Problem. Pistorius geht direkt ans Organigramm. Das ist riskant, weil Kürzungen immer Ärger bedeuten. Aber für Pistorius dürfte sich der Ärger in Grenzen halten. Er schwimmt auf einer Sympathiewelle, die sich aus seinem truppenadäquaten handfesten Auftreten speist und aus Erleichterung über den Abgang seiner unglücklich agierenden Vorgängerin Christine Lambrecht.

Damit sich außer Namensschildern an Bürotüren tatsächlich etwas ändert, ist allerdings etwas anderes entscheidend. Den Personal- müssen Strukturveränderungen folgen: kürzere, trotzdem aber sorgfältige Entscheidungswege zum Beispiel.

Es wird entscheidend sein, dass Pistorius dies mitdenkt. Sonst ist das Durchschütteln nur ein Showeffekt.