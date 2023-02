Pistorius wird deutlich: „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen“

Britischer Verteidigungsminister erteilt schnellen Kampfjet-Lieferungen an Ukraine Absage

Nach Ansicht des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace sind sich die westlichen Partner einig, dass es keine schnelle Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine geben werde. „Ganz sicher nicht in dieser Kriegsphase, ziemlich sicher auch nicht in einem halben Jahr“, grenzte Wallace den Zeitraum ein. Moderne Flugzeuge wie den „Eurofighter“ stellte er für eine Zeit nach dem Krieg in Aussicht.