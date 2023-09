Pistorius für drei Tage in Lettland und Estland

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, kommt auf dem Flughafen in Riga an. Der Verteidigungsminister reist für mehrere Tage zu Gesprächen mit Nato-Partnern ins Baltikum. Die Reise beginnt mit einem Treffen in der lettischen Hauptstadt Riga und führt am Dienstag weiter nach Estland.

© Quelle: Kay Nietfeld/dpa