Pistorius: Nato-Beitritt der Ukraine während des Krieges „verbietet sich“

Brüssel. Bundesverteidigungs­minister Boris Pistorius (SPD) hat einem Nato-Beitritt der Ukraine während Krieges erneut eine klare Absage erteilt. „Allen Beteiligten ist klar, dass sich die Aufnahme eines Landes, das sich im Krieg befindet, weil es angegriffen worden ist, schlicht und ergreifend verbietet“, sagte er am Freitagmorgen am Rande des Nato-Verteidigungs­ministertreffens in Brüssel. Die Nato würde dann unmittelbar Kriegspartei werden. „Das ist nicht das, was irgendjemand wirklich wollen kann. Und das weiß auch Präsident Selenskyj“, führte Pistorius aus.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versucht seit geraumer Zeit einen Betritt der Ukraine zur Nato zu forcieren. Am Donnerstag hatte er sich erfreut über die Unterstützung des Europaparlaments für einen Nato- und EU-Beitritt seines Landes gezeigt. „Das Europäische Parlament hat eine kraftvolle Resolution zur Unterstützung der europäischen und euroatlantischen Bestrebungen unseres Volkes angenommen“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.

Das EU-Parlament hatte zuvor die Nato aufgefordert, der Ukraine nach dem Ende des russischen Angriffskriegs den Weg ins westliche Verteidigungsbündnis zu ebnen. In einer am Donnerstag in Straßburg verabschiedeten Entschließung heißt es, das Verfahren zum Beitritt solle nach Kriegsende beginnen und so rasch wie möglich abgeschlossen werden. Es ist aber rechtlich nicht bindend.

Pistorius: „Die Zusagen sind klar, sie liegen auf dem Tisch“

Pistorius betonte in seinem Statement, dass es innerhalb der Nato klare Ansagen gebe, dass die Ukraine ihre Zukunft in der Nato habe. „Die Zusagen sind klar, sie liegen auf dem Tisch. Darüber werden wir befinden, wenn es so weit ist“, sagte er. Der Schritt des Ukraine-Rates sei ein deutliches Signal, wie die Bündnispartner die Ukraine in der Zukunft sehen würden. „Wir sollten unsere Konzentration jetzt darauf richten, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann und die russischen Truppen aus dem Land zurückgedrängt werden. Dazu bedarf es jeder militärischen Unterstützung. Das steht jetzt im Fokus.“

Am Donnerstag hatten sich die Nato-Staaten auf ein neues Format für die Zusammenarbeit mit der Ukraine verständigt. Das Konzept sieht vor, die bestehende Nato-Ukraine-Kommission zu einem Nato-Ukraine-Rat aufzuwerten. Dies soll es ermöglichen, mit dem von Russland angegriffenen Land auf Augenhöhe Schlüsselfragen der Sicherheit zu diskutieren und auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Die Kommission war vor allem eingerichtet worden, um Reformen zu diskutieren, die für einen Beitritt zur westlichen Militärallianz notwendig sind. Selenskyj hatte sich eigentlich eine konkrete Perspektive für den Beitritt erhofft.

Militärübung an der Nato-Ostflanke geplant

Deutschland plant zudem gemeinsam mit Nato-Partnern eine große Militärübung an der Ostflanke des Bündnisses. Dabei geht es nach Angaben von Pistorius vor allem darum, sich in der Region besser zu koordinieren. Wichtig sei dies vor allem, wenn Truppen schnell verlegt werden müssten, sagte er. Die Pläne seien mit Großbritannien, Kanada, Litauen, Estland und Lettland besprochen worden.

Deutschland gehört mit Großbritannien und Kanada zu den drei führenden Nato-Staaten, die mit Truppen­stationierungen im Baltikum zusätzliche Abschreckung gegen Russland gewährleisten sollen. Die Bundeswehr ist dabei vor allem in Litauen präsent. Der konkrete Zeitpunkt für die Übung steht nach Pistorius’ Angaben noch nicht fest. Er nannte einen Zeitraum von diesem Jahr bis Anfang 2025.

