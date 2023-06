Pistorius will militärische Zusammenarbeit mit Indien vertiefen

Am Exerzierplatz in Kiel

Brand in Wohnhaus: Daniel do Nascimento rettete einen Mann vor dem Feuer

Daniel do Nascimento traut seinen Augen kaum, als er am Pfingstsonntag aus dem Fenster guckt: Rauch und hohe Flammen schlagen am Exerzierplatz in Kiel aus der Wohnung nebenan. Ein Mann klettert aus der brennenden Wohnung. Do Nascimento will ihn retten. Doch plötzlich ist der Mann verschwunden.