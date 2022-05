Politikerin Diana Kinnert gilt als Nachwuchstalent der CDU. Nun wurde bekannt, dass sie in zwei ihrer Bücher abgeschrieben haben soll. Kinnert räumt in einem Statement „Verfehlungen“ ein und gibt zu, nicht sorgfältig gearbeitet zu haben – ihr Buch „Die neue Einsamkeit“ wurde derweil vom Verlag aus dem Verkauf genommen.

Diana Kinnert im Jahr 2019 vor der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. (Archivbild)

Berlin.Die CDU-Politikerin Diana Kinnert hat eingeräumt, in zwei ihrer Bücher nicht sorgfältig gearbeitet zu haben. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ die Plagiatsvorwürfe zusammen mit dem österreichischen Plagiatsgutachter Stefan Weber öffentlich gemacht. Demnach habe Weber an 203 Stellen in Kinnerts Buch „Die neue Einsamkeit“ Plagiate nachgewiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor habe er einen anonymen Hinweis bekommen und das Buch daraufhin überprüft. Plagiate seien demzufolge nicht nur in „Die neue Einsamkeit“, sondern auch in Kinnerts erstem Buch „Für die Zukunft seh‘ ich schwarz“ gefunden worden, heißt es in dem Bericht der „FAZ“. Der Verkauf des Buches wurde mittlerweile durch den Verlag eingestellt.

Mehr zum Thema Die neu entdeckte Einsamkeit

Kinnert räumt Fehler ein

Die CDU-Politikerin reagierte auf die Vorwürfe in einem schriftlichen Statement. „Ich habe mir die Belege zu beiden Büchern angesehen und muss einräumen, dass ich Fehler gemacht habe beim korrekten Zitieren und Paraphrasieren und der Vollständigkeit der Quellennachweise“, so Kinnert auf Anfrage der Zeitung. Weiter gibt sie zu, nicht sorgfältig gearbeitet zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig unterstreicht Kinnert aber auch, nicht vorsätzlich gehandelt zu haben. „Mir tun diese Verfehlungen leid, insbesondere gegenüber jenen Autorinnen und Autoren, deren Werk ich damit nicht respektiert habe“, so Kinnert weiter. Zu den Gründen wollte sich die CDU-Politikerin nicht äußern: „Ob Lebenskrise, Doppelbelastung oder strukturelles Problem – am Ende wäre es meine Aufgabe gewesen, in Überforderung kein Buch entstehen zu lassen. Das habe ich zu spät verstanden.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Diana Kinnert gilt als Nachwuchs-Hoffnung der CDU. Die 31-Jährige beriet bereits die britische Regierung und war zuletzt Mitglied der Wertekommission des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.

RND/ag

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter