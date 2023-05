﻿Plastikmüll - ohne Verbote geht es nicht

Berlin. Es gibt kein Entkommen: Auch am tiefsten Ort der Welt, dem Marianengraben im Pazifischen Ozean, lässt sich noch Plastik finden. Es liegt als zerrissene Tüte im Wald oder als Flasche am Strand und vor allem schwimmt es groß bis mikroskopisch klein im Meer. 80 bis 150 Millionen Tonnen Plastik treiben laut Umweltorganisationen in den Weltmeeren herum – in etwa so viel wie 20 Millionen Elefanten also oder 100 Millionen Autos, mindestens.

Fische und Schildkröten sterben daran, Korallenriffe bekommen noch mehr Probleme als sie ohnehin schon haben, Mikroorganismen werden zerstört. Dadurch kollabieren ganze Kreisläufe. Und wem Fische egal sind: Kippende Meere verändern auch die Lebensgrundlage der Menschen. Und Mikroplastik in der Nahrungskette landet irgendwann auf dem Teller - und ist sicher nicht gesund.

UN will mit Konvention Plastikmüll den Kampf ansagen

So praktisch kann Plastik nicht sein, dass sich die Zerstörung von Ökosystemen dafür lohnen würde. Es ist also höchste Zeit, dass die Welt sich etwas einfallen lässt. 2024 soll eine UN-Konvention beschlossen werden, in dieser Woche wird darüber in Paris beraten. Wie so oft im Umweltbereich ist es auch hier mal wieder reichlich spät. Denn Plastik verzeiht keine Schlamperei und keine Zögerlichkeit. Es zerfällt in kleine und immer kleinere Teile und verschwindet erst nach Hunderten von Jahren. Bis dahin richtet es Schaden an.

Kurze Fristen sind daher nötig, wenn es um Maßnahmen gegen Plastikmüll geht. Ohne Verbote wird es wohl nicht gehen. Es braucht kein Mikroplastik im Duschgel, es gibt Alternativen zu Plastikverpackungen, eine drastische Reduktion muss das Ziel sein. Und nein, es handelt sich schon jetzt nicht um einen unzulässigen Freiheitseingriff, wenn in der EU nicht mehr aus Plastikstrohhalmen getrunken werden darf. Fahrlässigkeit und Rücksichtslosigkeit sind nun wirklich nicht schützenswerter als die Weltmeere. Schöne Grüße von den Fischen.