Podcast über die Köpfe des Jahres: Twitter-Star Lorenz Meyer bei Geyer & Niesmann

Unionspolitiker Hardt fordert Stopp aller Flugverbindungen nach China

In China schießen die Corona-Infektionszahlen nach einer Kehrtwende der chinesischen Pandemiepolitik rasant in die Höhe. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion fordert deshalb einen sofortigen Stopp aller Flugverbindungen nach China. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hält einen besseren Infektionsschutz in Deutschland dagegen für sinnvoller.