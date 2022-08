Podcast über Scholz und Cum-ex: Heinz Strunks Wutanfall auf Hamburgs Warburg-Banker

Es war keine gute Woche für Olaf Scholz - zwischen dem Ärger um die Gasumlage und der Befragung im Cum-ex-Skandal. Muss er kommende Woche nun auch noch über die Atomkraft entscheiden? Was Scholz ausmacht, was er in Hamburg trieb und worin die Cum-Ex-Affäre überhaupt besteht, wird im neuen RND-Podcast besprochen - unter anderem mit dem scharfzüngigen Schriftsteller Heinz Strunk.

Berlin. In dieser Woche geht es im RND-Podcast um Skandale, Steuern und Streckbetrieb: Mit dem Schriftsteller Heinz Strunk, der Hauptstadtkorrespondentin Annika Leister (T-Online) und dem RND-Finanzexperten Tim Szent-Ivanyi bespricht Co-Host Steven Geyer vor allem die schwierige Lage und das Wesen von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Podcast „Geyer & Niesmann“: Hier anhören

Experte Szent-Ivanyi erklärt dabei den Cum-Ex-Skandal, der Ur-Hamburger Heinz Strunk (neuer Bestseller „Ein Sommer in Niendorf“) sinniert darüber, was Scholz als Hamburgs Erster Bürgermeister damit zu tun hatte und warum er in dieser Rolle so brillierte. Mit Energiepolitik-Expertin Leister wird außerdem die umstrittene Konzernrettungs-Umlage auf den Gasverbrauch seziert - und wie es mit der Atomkraft in Deutschland weitergeht.

Politik, kein Gelaber: Wenn nicht gerade einer von beidem im Sommerurlaub ist, bewerten Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland mit weiteren Auskennern aus Hauptstadt-Presse und Politik-Betrieb, was hinter den Schlagzeilen über Koalitionszoff, Machtspielchen und Polit-Peinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.