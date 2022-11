Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak hat den Auftrag zum Bau einer Mauer um die russische Exklave Kaliningrad erteilt. Vorbereitende Arbeiten sollen bereits am Mittwoch beginnen. Die Grenze ist 210 Kilometer lang.

Polen will Mauer um russische Exklave Kaliningrad bauen

Warschau. Polen will eine Mauer entlang der Grenze um die russische Exklave Kaliningrad bauen. Das teilte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak mit. Den Auftrag dazu habe er erteilt, vorbereitende Arbeiten sollten an der 210 Kilometer langen Grenze noch am Mittwoch beginnen, erklärte er. Die Fertigstellung sei bis Ende 2023 geplant.

Blaszczak begründete die Maßnahme damit, dass die russische Luftfahrtbehörde Flüge vom Nahen Osten und von Nordafrika nach Kaliningrad genehmigt habe. Die Grenzmauer werde Polens Sicherheit stärken, „indem diese Grenze dicht gemacht wird“. Ein Sprecher der Grenzschutzbehörde, Konrad Szwed, sagte der Nachrichtenagentur AP, zu der Sperranlage werde ein Elektrozaun gehören. Derzeit gebe es an der Grenze keine Absperrungen, aber regelmäßige Patrouillen der Grenzschützer, fügte er hinzu.

Warschau vermutet, dass Russland von Kaliningrad aus Migranten aus Asien und Afrika nach Polen gelangen lassen will. An der polnischen Grenze zu Belarus hatte es 2021 eine große Migrationswelle gegeben. Warschau warf der mit Russland verbündeten belarussischen Regierung vor, diese zu fördern, um Streit und Chaos in der EU zu säen. Polen errichtete eine Stahlmauer entlang der belarussischen Grenze, die im Juni fertiggestellt wurde.

