Leopard-Panzer für die Ukraine: Polen beantragt deutsche Liefergenehmigung

Berichten zufolge hat Polen offiziell in Deutschland beantragt, Leopard-Panzer an die Ukraine liefern zu dürfen. Die Debatte beschäftigt seit Tagen die Bundesregierung. Deutschland wird immer wieder Zögerlichkeit vorgeworfen.

Berlin. Polen hat offiziell bei der deutschen Bundesregierung die Lieferung von Leopard-Panzern beantragt. Das teilte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt hatte es eine lange Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine gegeben. Polen hatte am Montag angekündigt, Deutschland bei dem Thema um Erlaubnis zu fragen. Das Land stellte in Aussicht, auch ohne Zustimmung die schweren Waffen weiterzugeben.

Das Hadern um die möglichen Lieferungen wird international als Zögern der Bundesregierung ausgelegt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius unterstrich aber am Dienstagvormittag, dass auch andere Staaten bei der Frage vorsichtig seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/ag/AP