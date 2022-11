„Bewährte Technik“: Polen beschließt Bau der ersten Atomkraftwerke des Landes

Polen will die ersten Atomkraftwerke des Landes bauen, wie die Regierung in Warschau am Mittwoch beschlossen hat. Der erste Reaktor soll von einem US-Konzern gebaut werden und 2033 ans Netz gehen. Als Standort wird derzeit die Ostseeküste bevorzugt.