Nach einer Krisensitzung der G7- und Nato-Staaten äußert sich Bundeskanzler Scholz zum Raketeneinschlag in Polen. „Es ist jetzt notwendig, dass sorgfältig aufgeklärt wird, wie es dazu gekommen ist“, sagt er.

16.11.2022, Indonesien, Nusa Dua: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft den türkischen Präsidenten Erdogan bei einem bilateralen Gespräch beim G20-Gipfel. Nach einer Krisensitzung mit den G7- und Nato-Staaten äußert sich Bundeskanzler Scholz zum Raketeneinschlag in Polen.

Scholz über Raketeneinschlag in Polen: „Notwendig, dass sorgfältig aufgeklärt wird“

Nusa Dua. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für intensive Untersuchungen des Raketeneinschlags mit zwei Toten in Polen ausgesprochen. „Das ist ein schrecklicher Vorfall, und es ist jetzt notwendig, dass sorgfältig aufgeklärt wird, wie es dazu gekommen ist, dass diese Zerstörungen dort angerichtet werden konnten“, sagte er am Mittwoch nach einer Krisensitzung der auf dem G20-Gipfel in Indonesien anwesenden G7- und Nato-Staaten.

Scholz fügte hinzu, unabhängig von dem Vorfall finde „gleichzeitig ein unveränderter Krieg Russlands gegen die Ukraine statt“. Überall seien Raketenangriffe zu verzeichnen, so etwa auch gegen Elektrizitätswerke, Umspannleitungen und die Wasserversorgung. Scholz verurteilte zudem scharf die neusten russischen Angriffe auf die Ukraine. „Wir stellen fest, dass Elektrizitätswerke zerstört werden, dass Umspannleitungen getroffen werden, dass Wasserversorgung zerstört wird. Das ist keine akzeptable Form der Kriegsführung in diesem ohnehin ungerechtfertigten Krieg“, betonte Scholz.

Scholz war um drei Uhr nachts Ortszeit und damit um 20 Uhr deutscher Zeit über den Raketeneinschlag in Ostpolen informiert worden, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Anschließend sprach er mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda sowie den in Bali versammelten Vertretern der Nato-Länder darüber. Dabei schälte sich heraus, dass sich die Befürchtung, es könne sich bei dem Raketeneinschlag um einen geplanten russischen Angriff gehandelt haben, zunächst nicht bestätigten.

Nach Angaben von US-Präsident Joe Biden wurden die in Polen eingeschlagene Rakete wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, sagte Biden am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Bali. Die Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen. „Ich werde sicherstellen, dass wir ganz genau herausfinden, was passiert ist“, sagte er.

