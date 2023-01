Polen will offenbar Panzer des Typs „Leopard“ liefern. Das berichtet das polnische Medienunternehmen Nexta. Die Kanzlei des Präsidenten, Andrzej Duda, bestätigte. Ob es eine Genehmigung zur Ausfuhr der Leopard-Panzer aus Polen von Deutschland gibt, ist bislang nicht klar.

Ein von der Kanzlei des polnischen Präsidenten zur Verfügung gestelltes Foto zeigt Andrzej Duda (l), Präsident von Polen, und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, bei ihrem Treffen auf dem Flughafen in Jasionka.

Polen will zehn „Leopard“-Panzer an die Ukraine liefern

Polen wird Panzer des Typs „Leopard 2″ in die Ukraine liefern. Das berichtet das Medienunternehmen Nexta. „Der polnische Präsident Andrzej Duda kündigte an, dass Polen schwere deutsche Leopard-Panzer in die Ukraine verlegen wird“, twitterte Nexta.

Das Büro des Präsidenten Andrzej Duda bestätigte die Verlegung einer Kompanie deutscher Leopard-Panzer in die Ukraine im Rahmen der Bildung einer internationalen Koalition: „Eine Kompanie Leopard-Panzer für die Ukraine wird im Rahmen des Aufbaus einer internationalen Koalition übertragen“, schrieben sie bei Twitter. Eine Kompanie besteht aus zehn Panzern. Welche internationale Kompanie gemeint ist, ist unklar.

Deutschland muss Panzerlieferung genehmigen

Am Mittwoch hatten sich nach polnischen Angaben Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski und Duda zu einem Gespräch getroffen. Im Anschluss sagte Selenski während einer Pressekonferenz er sei „dankbar für die Entscheidung der polnischen Regierung“.

Ob es eine Genehmigung zur Ausfuhr der Leopard-Panzer aus Polen von Deutschland gibt, ist bislang nicht klar. Polen kündigte jedoch an, internationale Absprachen nicht umgehen zu wollen. Am vergangenen Dienstag hatte Deutschland erklärt, noch keine Anfragen von seinen Verbündeten erhalten zu haben. Das berichtet European Pravda.

Auch Großbritannien erwägt übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Bis zu zehn Fahrzeuge vom Typ Challenger 2 könnten demnach zur Abwehr der russischen Angriffe an das Land gehen, hieß es am Montag unter anderem beim britischen TV-Sender Sky News.

Demnach liefen entsprechende Diskussionen bereits seit Wochen. Ein solcher Schritt würde auch andere Staaten ermutigen, Kampfpanzer zu liefern, zitierte der Sender eine „ukrainische Quelle“.

RND/kb/dpa