Polen wirft Deutschland Einmischung in innere Angelegenheiten vor

Warschau. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau hat der Bundesregierung eine Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen. Bundeskanzler Olaf Scholz habe mit seinen Äußerungen über mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Visavergabe in Polen die Prinzipien der souveränen Gleichheit der Staaten verletzt, schrieb Rau am Sonntagabend auf der Plattform X, dem früheren Twitter. Diese Prinzipien seien „die Grundlage gutnachbarlicher Beziehungen und freundschaftlicher Zusammenarbeit mit Polen, wie sie die Regierung der Bundesrepublik Deutschland im Vertrag mit Polen von 1991 erklärt hat.“ Er appelliere an Scholz, die Souveränität Polens zu respektieren und von Äußerungen Abstand zu nehmen, die den gegenseitigen Beziehungen schadeten.

Der Außenminister steht zu Hause unter politischem Druck, weil polnische Konsulate in Afrika und Asien befristete Arbeitsvisa für Tausende Dollar an Migranten verkauft haben sollen. Der Verdacht ist auch Thema im Wahlkampf vor der Parlamentswahl am 15. Oktober. Scholz hatte am Samstag Aufklärung über mögliche Unregelmäßigkeiten in Polen gefordert. „Ich möchte nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt wird und wir dann hinterher die Diskussion führen über unsere Asylpolitik“, sagte er.

