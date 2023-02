Polens Botschafter Pawlos: Beteiligung an PCK Schwedt ist eine Option

In Brandenburg gibt es weiterhin Sorge um die ausreichende Belieferung der PCK-Raffinerie in Schwedt mit Rohöl. Schwedt versorgt weite Teile Ostdeutschlands mit Benzin und Diesel und ist derzeit nur etwa zu 50 Prozent ausgelastet, weil das Unternehmen seit Jahresbeginn aufgrund der Russland-Sanktionen auf die Verarbeitung russischen Öls verzichtet.

Berlin. Die unter Treuhand­verwaltung des Bundes stehende PCK-Raffinerie im branden­burgischen Schwedt, die mehrheitlich dem russischen Konzern Rosneft gehört, ist durch den Boykott russischen Erdöls auf Alternativ­lieferungen unter anderem aus Polen angewiesen. Das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) sprach dazu mit dem polnischen Botschafter in Berlin, Dariusz Pawlos.

Herr Pawlos, hat der polnische Mineralöl­konzern PKN Orlen Interesse, eine Beteiligung an der Raffinerie Schwedt zu erwerben, die momentan unter deutscher Treuhand­verwaltung steht?

PKN Orlen ist ein Unternehmen, das seine Präsenz in der Region konsequent ausbaut, auch in Deutschland, wo es bereits etwa 600 Tankstellen, vor allem unter der Marke Star, betreibt. Eine Beteiligung an der PCK-Raffinerie in Schwedt ist eine Option, dazu werden derzeit Analysen durchgeführt. Die Eigentümer­struktur ist jedoch kompliziert.

Gibt es inzwischen einen konkreten Vertrag über eine bestimmte Liefermenge von Öl über Danzig nach Schwedt und Leuna als Ersatz für russisches Öl?

Es sind Gespräche über die technischen und vertraglichen Möglichkeiten von weiteren Öllieferungen über den Danziger Hafen im Gange. Derzeit gibt es einen Vertrag über Öllieferungen zwischen der Raffinerie Leuna und dem polnischen Pipeline­betreiber Pern, der auch den Ölhafen in Danzig managt. Die Lieferungen erfolgen gemäß diesem Vertrag.

Saudi-Arabien steigt mit 30 Prozent in die Ölraffinerie Danzig ein und wird zugleich durch einen neuen Vertrag zum größten Einzellieferanten von Rohöl an Polen. Entsteht da eine neue Abhängigkeit von einem autokratischen Staat?

Saudi-Arabien ist als weltgrößter Ölexporteur seit Jahren einer der wichtigsten Lieferanten für polnische Raffinerien. Dank der Zusammenarbeit mit der Firma Saudi Aramco konnte die Abhängigkeit von russischen Öllieferungen reduziert werden. Trotz des wachsenden Anteils von Öllieferungen aus Saudi-Arabien bleibt unser Gesamtportfolio diversifiziert. Die Liquidität des globalen Ölmarktes garantiert die Versorgungssicherheit mit diesem Rohstoff.

Polen plant den Bau zwei neuer Atomkraftwerke – in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wird das nicht ohne Sorge gesehen.

Jedes Land hat das Recht, über seinen Energiemix zu entscheiden. Polen hat sich entschieden, die Abkehr von CO2-Emissionen unter anderem durch erneuerbare Energien und durch Kernenergie zu kompensieren. Derzeit führt unsere Generaldirektion für Umweltschutz grenzübergreifende Konsultationen für den Bau eines ersten Kernkraftwerks in Polen durch. Länder, auf deren Hoheitsgebiet sich das geplante Projekt auswirken könnte, hatten bis Ende 2022 die Möglichkeit Kommentare abzugeben. Diese werden derzeit analysiert und Antworten vorbereitet.