Student aus Sambia starb als Putins Söldner – Schwester klagt Kreml an

Nach dem Tod eines 23-jährigen sambischen Studenten, der rekrutiert worden war, um gegen die Ukraine zu kämpfen, klagt seine ältere Schwester Russland an. Lemekhani Nyirenda verbüßte in Russland wegen angeblichen Drogenbesitzes eine Haftstrafe, wurde jedoch freigelassen und an der Front in der Ukraine eingesetzt.