Vor Treffen mit Scholz und Macron: „Polen muss auf Augenhöhe gehört werden“

Berlin. Herr Loew, am Montag treffen sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Präsident Andrzej Duda in Paris, im Format des sogenannten Weimarer Dreiecks. Ist das angesichts des Konfrontationskurses Polens gegenüber Deutschland und Europa mehr als eine Pflichtübung?

Das Weimarer Dreieck hat in den letzten Jahren an Spannkraft verloren, da alle drei Akteure sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was man in diesem Dreieck bewerkstelligen kann. Und es gab Verstimmungen: Frankreich war 2016 erbost darüber, dass Polen einen großen Rüstungsauftrag an französische Unternehmen zurückgezogen hatte. Frankreich und Deutschland waren irritiert über die nationalpopulistische Politik der seit 2015 amtierenden Regierung in Polen und über die Beschädigung des Rechtsstaats in Polen. Die national-konservative Regierung in Polen hat die Beziehungen zu Deutschland und zum liberalen Westeuropa auf Konfrontation gedreht. Das trägt nicht dazu bei, dass das Weimarer Dreieck sehr ertragreich sein kann.

Man könnte also verzichten auf das Treffen?

Nein. Mit Russlands Krieg in der Ukraine ist die geopolitische Funktion Polens innerhalb Europas gewachsen. Polen muss auf Augenhöhe angehört werden, jetzt mehr denn je. Dazu ist der Gipfel des Weimarer Dreiecks sehr wichtig. Es lässt sich demonstrieren, dass Polen genauso viel beizutragen hat zur europäischen Diskussion über gemeinsame Sicherheit, über Energie, über Migration und andere Fragen, wie Frankreich und Deutschland. Was die Politik dann in Warschau daraus macht, muss man sehen.

Wie kooperationsbereit ist Polen? Öffentlich überwiegen harsche Töne.

Vor den Wahlen im Herbst wird sich da in der Rhetorik nach außen wenig ändern. Für den Chef der Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, ist das eine Machtfrage: Er glaubt, mit Polarisierung und antieuropäischen Töne die Mehrheit sichern zu können. Aber auf der Gesprächsebene ist doch einiges in Bewegung geraten und man kann zumindest auf einigen Politikfeldern wie der Sicherheitspolitik neue Initiativen starten, auch vielleicht auf dem Gebiet Energiepolitik. Hier geht es darum, künftige Energieerzeugung in Europa noch einmal neu zu überdenken. Polen ist nicht abgeneigt, sich in Frankreich mit Nukleartechnik zu versorgen. Und bei der grünen Energie lässt sich kooperieren.

Woran liegt es, dass massive Abgrenzung gegenüber Deutschland und Europa in Polen so viele Punkte bringt?

Der größere Teil der polnischen Gesellschaft fühlt sich seit Jahrzehnten systematisch übergangen oder geringgeschätzt. Das betrifft Meinungen, Emotionen und Sicherheitsbedürfnisse. Der Eindruck, von Frankreich und Deutschland als Juniorpartner behandelt zu werden, hat sich unter der jetzigen Regierung noch weiter verstärkt. Das hat Gründe: In Paris und in Berlin war man gegenüber dieser nationalkonservativ-populistisch auftretenden Regierung sehr skeptisch. Das hat sich hochgeschaukelt.

Gegen Polen läuft ein EU-Verfahren wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit. Lässt sich das außen vor lassen?

Es wäre gut, wenn bei dem Gipfel nicht die Differenzen im Vordergrund stünden, sondern die Gemeinsamkeiten. Es geht darum, europäische Geschlossenheit zu zeigen – auch als Signal an Russland. Dazu ließe sich betonen, dass die osteuropäischen Interessen wahrgenommen werden. Die Unterschiede sind ja deshalb nicht weg.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Polen in der EU bleibt?

Ein Pol-Exit wäre höchst bedauerlich. Schließlich haben Generationen von Polen dafür gekämpft, dass ihr Land Teil der freien Welt und eines freien Europas wird. Viel hängt davon ab, wie die Wahlen im Herbst ausgehen. Wenn die PiS-Regierung im Amt bestätigt wird, werden die Probleme zunehmen. Es wird zu ernsthaften Differenzen kommen zwischen Polen und einem Großteil der übrigen EU-Mitgliedsstaaten. Manche sehen dann Austritt Polens aus der EU oder aus Teilbereichen der EU näher rücken. Wenn die Opposition die Wahlen gewinnt und eine Regierung bilden kann, wird sie sicherlich versuchen, die Probleme mit Brüssel zu lösen. Das wird allerdings nicht einfach sein. Denn Staatspräsident bliebe weitere zwei Jahre Andrzej Duda von der PiS.

Am 4. Juni gab es eine große Oppositionsdemonstration. Was bedeutet das für die Wahlchancen der Opposition?

Die Opposition hat durch die Großdemonstration neuen Wind in die Segel bekommen. Es war ein machtvolles Zeugnis ihrer Unterstützer. Eine halbe Million Menschen sind in Warschau auf die Straße gegangen, so viele wie seit Jahrzehnten nicht. Allerdings hat laut Meinungsumfragen die PiS-Regierung zusammen mit einer rechtsradikalen Partei ungefähr genauso viele Zustimmung wie die proeuropäischen Oppositionsparteien. Der Ausgang des Rennens im Herbst ist also völlig offen.

Und dann gibt es auch wieder deutsch-polnische Regierungskonsultationen? Da gibt es seit Längerem eine Pause.

Die polnische Regierung hat an den Konsultationen wenig Interesse. Sie versucht, gemeinsame Auftritte mit deutschen Spitzenpolitikern zu vermeiden. Denn solche Bilder würden nicht zur antideutschen Leitlinie passen. Aber natürlich wären Regierungskonsultationen sehr wichtig zwischen zwei Nachbarstaaten. In der aktuellen politischen Konstellation deutet leider vieles darauf hin, dass es dazu in diesem Jahr nicht mehr kommen wird.