Politik trifft auf Wirklichkeit: Die SPD-Politikerin Mast und die Verzweiflung der Handwerker

Frankfurt. Katja Mast bekommt richtig Zunder. Der „Elefant im Raum“, wie die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG) schon nach den ersten Minuten der Begegnung mit Handwerksmeisterinnen und -meistern nennt, zerschlägt gerade wieder viel Porzellan. „Jenseits von Gut und Böse“, „Grenze überschritten“, „Stimmung kippt“ – so lauten die Klagen der Männer und Frauen vom Fach. Sie sind ins Haus der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main in Hessens Landeshauptstadt gekommen, die Mast zum Ziel einer 24-stündigen Sommerreise gemacht hat. Sie verspricht eine „Kernsanierung“ des Gebäudeenergiegesetzes.

Auf ihrem Reiseprogramm stehen ferner Gespräche mit der künftigen ersten Frau an der Spitze der von Männern dominierten IG Metall, Christiane Benner, sowie eine Debatte in der Pro-Familia-Beratungsstelle über sogenannte Gehsteigbelästigung von Abtreibungsgegnern und -gegnerinnen vor der Geschäftsstelle und ein Treffen mit dem überraschend zum Oberbürgermeister der Stadt gewählten SPD-Kollegen Mike Josef. Zum Abschluss am Dienstag noch ein Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Kaweh Mansoori über die Frage, wie die SPD bei der Landtagswahl im Oktober mit Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin Nancy Faeser nach 24 Jahren CDU-Herrschaft eigentlich wieder an die Macht kommen soll. Die Umfrageergebnisse sind derzeit schwach.

„Wer soll das bezahlen?“ Handwerkermeister schimpft auf das GEG

Aber Feuer unterm Dach ist nicht nur in der Handwerkskammer. Dennis Kern, Meister für Sanitär und Heizung, schimpft, das GEG habe bisher „nichts gebracht außer Verunsicherung“. „Bundestagsabgeordnete sollten mal einen Tag mit mir rumfahren und die Heizungskeller abtingeln.“ Im Durchschnitt koste eine Wärmepumpe 40.000 Euro, die aber ohne ein energetisch gebautes oder saniertes Haus doppelt so hohe Energiekosten als eine Gasheizung verschlingen werde. Der Preis für die Dämmung eines älteren Einfamilienhauses betrage in etwa 150.000 Euro. Die nötige neue Elektrizität belaufe sich auf einen fünfstelligen Betrag. „Wer soll das bezahlen?!“

Susanne Haus, die erste Frau an der Spitze in der 120-jährigen Geschichte der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, springt ihm bei. Die Kunden seien grundsätzlich bereit, Energie einzusparen und dafür viel Geld in die Hand zu nehmen. Sie seien aber derart verunsichert durch den wochenlangen erbitterten Streit der Ampel und die ersten radikalen Vorstöße, dass sie derzeit gar keine Entscheidung träfen. „Vielleicht sollte die Regierung kleinere Brötchen planen, die auch jeder backen kann“, mahnt sie. Auf die Frage, ob sie eher Aufbruch oder Abbruch durch die Ampel spüre, antwortet sie: „Die Stimmung kippt.“ Vielleicht, weil Mast neben ihr sitzt und zugewandt ist, mildert sie die Kritik noch mit einem „So ein bisschen im Moment“ ab.

Ampel einigt sich beim Heizungsgesetz auf Nachbesserungen

Mast versichert: „Wir haben fest vor, das Gesetz in der nächsten Sitzungswoche zu verabschieden.“ Schon wenig später kann sie zumindest das Versprechen auf baldige Klarheit halten. Die Ampel einigt sich in der Nacht auf Nachbesserungen. An diesem Donnerstag sollen die Details veröffentlicht werden, wer auf wie viel staatliche Förderung setzen kann. Vor der parlamentarischen Sommerpause wird das Gesetz verabschiedet. Nächste Woche.

Mast bekommt aber noch mehr zu hören. Die Friseurmeisterin Sonja Süßmann sorgt sich, wie sie bei Inflation und Preissteigerung ihre Beschäftigten halten kann. Auf der anderen Seite gebe es immer weniger Auszubildende, die den Beruf von der Pike auf lernen wollten. Das Studium der Kinder sei für viele Eltern das einzig Richtige. „Die Nächte sind nicht mehr so ruhig, wie sie waren“, sagt Süßmann.

Christine Maurer, Zweiradmechanikermeisterin, hat noch ein „Generationsproblem“ ausgemacht, das aber auch ein „Wohlstandsproblem“ sein könne. „Es will sich niemand mehr die Hände schmutzig machen.“ Und noch schlimmer: „Viele können das gar nicht mehr.“ Zu ihr kämen junge Leute, die kein Kennzeichen anschrauben und keinen Luftdruck messen könnten. Sie zahlten für die Minutenarbeit aber bereitwillig 10 Euro. Wüssten die überhaupt, ob sie einen Schraubenzieher zu Hause haben? Zeige ihnen das niemand mehr? Maurer: „Mir wird angst und bange, wenn ich das sehe.“

Mast bedankt sich für die ganze Kritik auf diese Weise: „Ich bin richtig froh, Sie alle kennengelernt zu haben.“ Außer Hörweite sagt sie noch: „Die sind ehrlich und direkt. Deswegen gehe ich dahin.“