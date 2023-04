﻿Warum der Grünen-Fraktionschef im klimaunfreundlichen Bulli zum Schweriner Landtag fährt

Schwerin. „Ich will Spaß, ich geb Gas“, sang Neue-Deutsche-Welle-Star Markus vor 40 Jahren. Nach diesem Motto reisen führende Politiker in Mecklenburg-Vorpommern offenbar immer noch: Der Kohlendioxid-Ausstoß vieler PS-starker Dienstwagen liegt weit über Empfehlungen für besseren Klimaschutz.

Ganz vorn dabei ist, wenn es um giftige Klimagase geht, ausgerechnet Harald Terpe, Grünen-Fraktionschef im Landtag. Seine Partei fordert bundesweit weniger CO2-Ausstoß – doch Terpe nutzt für dienstliche Fahrten auch einen zehn Jahre alten privaten Transporter, einen Bulli.

Der VW T5 Multivan TDI, Baujahr 2013, 132 PS, 2,2 Tonnen Leergewicht, habe einen CO2-Ausstoß von 203 Gramm je Kilometer – nach dem alten Messverfahren NEFZ. Umgerechnet ins moderne WLTP-System wären dies bis zu 250 Gramm – wenn man den Herstellerangaben glaubt.

Umwelthilfe: CO2-Ausstoß von MV-Politiker-Autos hoch

Das tut die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eher nicht. Jährlich vergleicht sie Dienstwagen von Politikern auf Klimaverträglichkeit. Im Vorjahr belegte die MV-Regierung Platz 14 von 16 im Länderranking. Der reale CO2-Ausstoß sei meist viel höher als angegeben. Der MV-Durchschnitt liege realistisch bei 246 Gramm.

Der Schweriner Landtag stellt Fraktionschefs geleaste Dienstwagen zur Verfügung. Alternativ kann ein Zuschuss von jährlich 15.000 Euro pro Fraktion genutzt werden – um zum Beispiel private Fahrzeuge oder Bahnfahrten zu finanzieren. Terpe, der in Rostock lebt und in Schwerin arbeitet, habe sich für diese Variante entschieden. Er nutze also den T5 oder Bahn plus Fahrrad für Dienstfahrten. Zu welchen Anteilen? Keine Antwort.

Terpe: T5 als „bewusste Entscheidung“ und Familienauto

Der T5 sei „eine bewusste Entscheidung“ gewesen, so Terpe, „keinen neuen Zweitwagen für Dienstfahrten anzuschaffen oder alternativ von der Landtagsverwaltung leasen zu lassen“. Dass es ein Transporter ist, begründete er so: „Als Vater von sechs Kindern fahre ich ein Familienauto.“ Zur Wahrheit gehört: Einige der Kinder sind längst groß.

Die Wahl des Verkehrsmittels sei abhängig von der Tagesplanung, so Terpe. In der Fläche nutze er oft das Auto, aber auch Fahrgemeinschaften.

Terpes Transporter löst Erstaunen bei der DUH aus. Einen solchen Fall kannte man bisher nicht, so eine Sprecherin. Es sei davon auszugehen, dass der CO2-Ausstoß des T5 über dem Doppelten des EU-weit festgelegten Flottengrenzwerts – das wären 95 Gramm je Kilometer in NEFZ, 130 Gramm in WLTP, liege. Als „dichter dran“ schätzen Experten den WLTP-Wert ein.

Auch die Fahrzeuge anderer MV-Politiker dürfte die Umwelthilfe kritisch sehen. Im Landtag fahren alle Diesel, man habe sich zuletzt wieder gegen E-Autos entschieden, so ein Sprecher. Eben weil Verbrauch und damit Schadstoffaustausch deutlich höher als erwartet gewesen seien.

Regierung: SPD steht auf Audi A8 – die Linke wählt kleiner

Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) nutze jetzt einen Audi A8 L50 TDI quattro – CO2-Ausstoß: 197 Gramm je Kilometer. Die Fraktionschefs von CDU und SPD sind auch in dieser Liga unterwegs. Jeannine Rösler (Linke) und Nikolaus Kramer (AfD) fahren einen Audi A6 – 149 und 187 Gramm. FDP-Fraktionschef René Domke nutze einen BMW 530d xDrive Touring – 156 Gramm.

CO2-Ausstoß von Politiker-Dienstwagen in MV Landesregierung: – Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin: BMW 745Le xDrive hybrid, Benzin/Elektro, CO2-Normausstoß: NEFZ 57 g/km; WLTP 60 g/km. – Christian Pegel (SPD), Innenminister: BMW 745e i Performance, Benzin/Elektro, CO2: NEFZ 48 g, WLTP 47 g. – Jacqueline Bernhardt (Linke), Justizministerin: BMW 730d x drive, Diesel, CO2: WLTP 169 g. – Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin: Audi A8 50 TDI, Diesel, CO2: WLTP 193 g. – Till Backhaus (SPD), Umweltminister: Audi A8 50 TDI, Diesel, CO2: WLTP 196 g. – Heiko Geue (SPD), Finanzminister: Audi A8 50 TDI quattro, Diesel, CO2: WLTP 190 g. – Reinhard Meyer (SPD), Wirtschaftsminister: Audi A8 50 TDI quattro, Diesel, CO2: WLTP 193 g. – Bettina Martin (SPD), Wissenschaftsministerin: Audi A8 50 TDI, Diesel, CO2: WLTP 194 g. – Simone Oldenburg, Bildungsministerin: Audi A6 50 TFSi quattro, Benzin/Elektro. CO2: NEFZ 34 g, WLTP 32 g. Landtag: – Birgit Hesse (SPD), Präsidentin: Audi A8 L 50 TDI quattro, Diesel, CO2: WLTP 197 g. – Beate Schlupp (CDU), 1. Vizepräsidentin: Audi A6, Limo design 40 TDI quattro, Diesel, CO2: WLTP 162 g. – Julian Barlen, SPD-Fraktionschef: Audi A8 L 50 TDI quattro, Diesel, CO2: WLTP 195 g. – Franz-Robert Liskow, CDU-Fraktionschef: Audi A8 L 50 TDI quattro, Diesel, CO2: WLTP 197 g. – Nikolaus Kramer, AfD-Fraktionschef: Audi A6 Avant design 50 TDI quattro, Diesel, CO2: WLTP 187 g. – Jeannine Rösler, Linke-Fraktionschefin: Audi A6 TDI Sport quattro Limo, Diesel, CO2: WLTP 149 g. – René Domke, FDP-Fraktionschef: BMW 530d xDrive Touring, Diesel, CO2: WLTP 156 g. Angaben: von jeweiliger Verwaltung, CO2-Werte: Normausstoß laut Hersteller Die Abkürzung WLTP steht für Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure und initiiert ein weltweit einheitliches Testverfahren zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs und der Abgasemissionen. Seit September 2018 ist der CO₂-Wert nach WLTP ausschlaggebend für die Besteuerung, vorher war das der CO₂-Wert nach dem Testverfahren Neuer Europäischer Fahrzyklus (NEFZ).

Auch einige Dienstwagen der Landesregierung pusten kräftig CO2 in die Luft. Auffällig: SPD-Minister fahren gern Audi A8 Diesel – offiziell mit knapp 200 Gramm CO2-Ausstoß. Bei den Linken darf es auch kleiner sein, A6 etwa.

Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) legt Wert darauf, das Auto ihrer Amtsvorgängerin übernommen zu haben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Innenminister Christian Pegel (beide SPD) und Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) rollen in Hybrid-Autos mit Benzin- und Elektroantrieben durchs Land.

