„Er versteht sich als Wiedergeburt von Winston Churchill“

Tim Bale, 57, hat kürzlich ein Buch über die Tory-Partei nach dem Brexit verfasst. Er beschreibt ein denkbares Szenario für eine Rückkehr Boris Johnsons an die Spitze der konservativen Partei, bei der sich die Geschichte gewissermaßen wiederholt.

In Ihrem Buch „The Conservative Party After Brexit“ („Die konservative Partei nach dem Brexit“) schreiben Sie, dass mit Premierminister Rishi Sunak etwas Ruhe eingekehrt sei. Seit dem Rücktritt des Ex-Premiers Boris Johnson als Abgeordneter ist die Stimmung jedoch eher aufgeheizt, oder?

Der Rücktritt von Boris Johnson hat zweifelsohne einen großen Medienrummel ausgelöst. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, wie gering die Unterstützung für ihn mittlerweile ist. Sunak hat es geschafft, die Situation zu beruhigen. Johnson ist zweifelsohne eine menschliche Handgranate. Das heißt aber nicht, dass er die konservative Partei in die Luft gesprengt hat.

Johnson ist dafür bekannt, immer wieder zurückzukommen. Plant er ein politisches Comeback?

Ich denke, dass Johnson anlässlich der Wahl im Jahr 2024 für einen Sitz kandidieren wird, der für die Tories als sicher gilt. Seine Hoffnung wird sein, dass Rishi Sunak daraufhin nach einer verlorenen Wahl zurücktritt. Denn dann könnte die konservative Partei nach einem Politiker suchen, der bereits bewiesen hat, dass er Wahlen gewinnen kann, nach jemandem wie ihm also.

Sie halten Johnsons Willen zur Macht also für ungebrochen.

Ich denke, Johnson versteht sich gewissermaßen als Reinkarnation des früheren Premierministers Winston Churchill. Der verbrachte in den 1930er-Jahren ja auch einige Zeit quasi in der politischen Wildnis, bevor er in der Stunde der Not wieder in die Politik gerufen wurde. Wie Churchill möchte auch Johnson immer im Mittelpunkt des Geschehens, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und er glaubt, dass er so etwas wie eine messianische Macht besitzt, mit der er die Wähler davon überzeugen kann, die Konservativen zu wählen, ja.

In letzter Zeit verbreitet er aber eher Chaos in der konservativen Partei. Bei einem Blick in die Geschichte: Hat es so etwas vorher schon einmal gegeben?

Sicherlich gab es schon immer Politiker, die das Amt des Regierungschefs anstrebten und deshalb subtil versuchten, die Parteiführung zu untergraben. Die konservative Partei in Großbritannien orientiert sich sehr stark am Regierungschef. Dieser ist der politische Richtungsgeber. Auch deshalb gibt es unter konservativen Politikern immer einen enormen Wettbewerb um dieses Amt. Man kann sogar von einem permanenten Wahlkampf hinter den Kulissen sprechen. In gewisser Weise ist Boris Johnson selbst ein anschauliches Beispiel für ein solches Vorgehen. Er trat 2018 als Außenminister unter Theresa May zurück. Danach untergrub er ihren Ruf, in der Hoffnung, dass sich die Partei dann zu einem anderen Zeitpunkt an ihn wenden würde. Damals ging diese Strategie auf.

Und diese Strategie könnte er nun wieder anwenden?

Ja, aber es gibt diesmal gleich zwei entscheidende Unterschiede. Zum einen war er schon einmal Premierminister und zum anderen wurde er damals zum Anführer gemacht, um eine Wahl zu gewinnen. Diesmal jedoch müsste die Partei die Wahl erst verlieren, damit er überhaupt wieder eine Chance auf das Amt hat. Mir fällt kein Beispiel in der Geschichte ein, in dem das schon mal der Fall war.

Inwiefern spielte der Brexit für die Wahl Johnsons zum Regierungschef und damit zum Premierminister eine Rolle?

Die konservative Partei stand im Sommer 2019 praktisch am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Theresa May konnte das Parlament einfach nicht davon überzeugen, ihrem Brexit-Deal zuzustimmen. Die Tory-Partei hatte bei den Wahlen zum Europäischen Parlament stark verloren. Der Stimmenanteil hatte sich auf 10 Prozent reduziert. Nigel Farages Brexit-Partei gewann hingegen über 30 Prozent. So etwas hatte es noch nie gegeben. Die Tories waren auf der Suche nach einem Retter und Boris Johnson schien genau der Richtige zu sein. Er war charismatisch und vermittelte Tatendrang. Trotz einiger Vorbehalte glaubten die konservativen Abgeordneten damals, dass es keine andere Wahl gab. Er war der letzte Würfelwurf.

Zur Person: Tim Bale (57) ist Politikprofessor an der Queen Mary University of London. Zuvor war er Professor für Politik an der University of Sussex. Kürzlich veröffentlichte er das Buch „The Conservative Party After Brexit: Turmoil and Transformation“ („Die konservative Partei nach dem Brexit: Aufruhr und Wandel“). Darin beschreibt er die Veränderungen der Tory-Partei nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union.

Sie erwähnten Nigel Farage. Wie haben er und seine Brexit-Partei die konservative Partei noch beeinflusst?

Wenn man die konservative Partei heute verstehen will, muss man die damalige Situation kennen. Die rechtspopulistische Brexit-Partei hat die Tories in Angst und Schrecken versetzt. Um ihr etwas entgegenzusetzen, haben sich die Konservativen deren Rhetorik und in gewisser Weise ihre Politik zu eigen gemacht und sich in etwas verwandelt, was einer populistischen, rechtsradikalen Partei zumindest ähnelt.

Welche Folgen hatte das?

Ein Problem ist etwa, dass das nicht gut mit der konservativen Wirtschaftspolitik zusammenpasst, die im Allgemeinen von Neoliberalismus mit niedrigen Steuern geprägt ist. Dies führte zu einer tiefen Spaltung der Partei. Außerdem fühlen sich jüngere, gebildete Wähler mittlerweile abgeschreckt von den Konservativen – etwa durch die Anti-Woke-Bewegung und die radikalen Maßnahmen gegen Einwanderer. Daher denke ich, dass es mit dieser Strategie einige ernsthafte Probleme gibt. Auch wenn sie ihnen 2019 zum Sieg verholfen hat, auf lange Sicht ist sie wahrscheinlich eine Sackgasse.

Rishi Sunak wurde oft als moderater dargestellt als seine Vorgängerin Liz Truss zum Beispiel.

Ich halte es für falsch, zu behaupten, dass die konservative Partei mehr oder weniger in den Mainstream zurückgekehrt ist. Sunak ist ein Premierminister, der ebenfalls bereit ist, Populismus zu nutzen, um bestimmte Wähler zu erreichen, insbesondere wenn es um die Migrationspolitik geht.

Wie ist die Situation für Sunak? Kann er der Partei bei der nächsten Wahl im Jahr 2024 noch zum Sieg verhelfen?

Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Partei befindet sich in einem Sinkflug, der nicht mehr aufzuhalten ist. Das Beste, was sie noch erreichen können, ist, einen harten Crash zu vermeiden, indem sie gewissermaßen notlanden – also zwar verlieren, aber dabei vielleicht noch konkurrenzfähig bleiben.

2019 begünstigten die historischen Umstände die Wahl Boris Johnsons zum Premier. Könnte das wieder passieren?

Die Angst der Tories, die Unterstützung der rechten Flanke innerhalb der Partei zu verlieren, bleibt bestehen. Aktuell wird sie jedoch möglicherweise dadurch gemildert, dass Nigel Farage nicht mehr in der Politik ist. Wenn er jedoch zurückkommt und die Konservativen die Wahl im Jahr 2024 verlieren, könnte die Partei erneut in Panik verfallen. Ein Comeback von Boris Johnson ist damit nicht völlig ausgeschlossen.