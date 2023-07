Politikwissenschaftler Patzelt: „Die CDU befindet sich in einer strategischen Sackgasse“

Berlin. Werner J. Patzelt (70) ist Politikwissenschaftler und hat von 1991 bis 2019 als Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Politische Systeme und Systemvergleich an der Technischen Universität Dresden geforscht und gelehrt. Als sich Ende 2014 die islamfeindliche Pegida-Bewegung in Dresden mit montäglichen Demonstrationen formierte, ließ Patzelt Teilnehmer durch Studenten befragen und präsentierte schon Ende Mai 2015 eine erste von vier umfassenden Studien dazu.

Patzelt ließ in Interviews Verständnis für die Sorgen der Pegidisten durchblicken und warf seiner eigenen Partei – der CDU – vor, sich in der Sache nicht ausreichend dem Diskurs zu stellen. An Patzelts Studien konnte die Fachwelt methodisch kaum etwas kritisieren. Aber aus der Art und Weise, wie er sie in Interviews präsentierte, entstand der Vorwurf, er vermische Wissenschaft und Politik, und zwar offenbar auch deshalb, weil Patzelts Einordnung manchen politisch nicht genehm war.

Patzelt ist dem rechten Flügel der CDU zuzuordnen und hatte seiner Partei schon 2018 als Wahlkampfberater des sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in einem Statement für die „Bild“-Zeitung empfohlen, eine Koalition mit der AfD nicht völlig auszuschließen, „um sich nicht von den Parteien links von der CDU erpressbar zu machen“. Seit Jahren warnt er vor einer „Repräsentationslücke“ rechts von der CDU. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach jetzt mit Patzelt über das aktuelle Umfragehoch der AfD und was das für die CDU bedeutet.

Herr Prof. Patzelt, die AfD liegt derzeit bei Umfragen im Bund um die 20 Prozent und in Thüringen sogar bei 34 Prozent. Wie erklären Sie sich das?

Es gibt nun mal in Deutschland auch Rechte, nicht nur Mittige und Linke. Die Rechten waren früher bei der CDU gut aufgehoben. Dort gab es immer jemanden, der für sie sprach. Als dann aber unter Angela Merkel die CDU angefangen hat, nur noch eine Partei der Mitte sein zu wollen, und als die CDU sich strategisch darauf einzurichten begann, dass ihre Zukunft in Koalitionen mit den Grünen liegen würde, sind die Rechten immer mehr vernachlässigt worden. Sie wurden sozusagen heimatlos.

Das Ganze wurde zur Explosion gebracht durch die Migrationspolitik von 2015. Die Frühzündung dafür waren die Pegida-Demonstrationen in Dresden. Auf die reagierte man nämlich völlig falsch, indem man die Leute einfach als „Pegidioten“ abstempelte und sich nicht inhaltlich mit ihnen auseinandersetzte. Es ist mit dem Migrationsthema nie offensiv in der Weise umgegangen worden, dass man öffentlich erwogen hätte, ob es bei andauernd starker Migration aus dem islamischen Kulturkreis womöglich Begleitprobleme gäbe, und wie man diese dann realistischerweise lösen könne. Diesbezüglich besorgte Bürger galten einfach als Rassisten.

Die AfD allerdings erkannte schnell, welches Potenzial in den Themen der Pegida-Demonstranten steckte, und sie schaffte es schon 2016, das in Wahlerfolge umzumünzen. Seit sie damals in mehreren Bundesländern zweistellige Ergebnisse holte, ist die AfD eine machtpolitisch ernstzunehmende Partei. Vor allem strategisch falsche Reaktionen auf ihr Aufkommen haben diese Folge gezeitigt.

Worin lagen denn die falschen Reaktionen?

Ausgangspunkt war die Behauptung, alle von AfDlern vorgebrachten Sorgen wären nur Hirngespinste ohne jede Grundlage in der Wirklichkeit. Durchaus nicht gäbe es Zuwanderung von besorgniserregender Art; und angebliche Messerstechereien oder sexuelle Übergriffe von Migranten würden rein rassistisch aufgebauscht. Probleme mit dem Euro gäbe es letztlich nicht, Inflation sei nicht zu befürchten, und Atomkraftwerke könne man unbesorgt abschalten.

Mit den Positionen der AfD zu alledem haben die allermeisten sich nie ernsthaft auseinandergesetzt, sondern sich mit der Aussage zufriedengegeben, da kämen nur Phrasen und Dünnbrettbohrerei. Sodann hängte man allen AfDlern die Schelle des Rechtsextremismus oder gar Nazismus um – nicht nur, aber auch deshalb, weil das in Deutschland eines der wirkungsvollsten Kampfmittel gegen politische Gegner ist.

Folglich sollten AfDler auch nicht auf Podien bei Diskussionsveranstaltungen oder gar im Fernsehstudio zugelassen werden, weil man ihrer Demagogie doch keine Bühne bieten solle. Auf diese Weise ließ man die AfD allerdings inhaltlich unbehelligt, und in diesem durch Ausgrenzung nachgerade stabilisierten Schutzraum konnte sie wuchern und zu ihrer heutigen Größe gedeihen.

Warum ist der Zuspruch in Ostdeutschland noch einmal wesentlich größer als im Westen?

Im Osten gibt es seit der Wiedervereinigung eine Protesttradition, die sich gegen das „übergestülpte westdeutsche System“ richtet. Früher hat die PDS beziehungsweise die Linke solchem Protest gegen westdeutsche Elitenpolitik authentisch Ausdruck verliehen. Jetzt tut das die AfD. Die konkreten Protestinhalte sind zwar andere, doch das Argumentationsmuster ist gleichgeblieben: „Westlich sozialisierte politische Eliten glauben moralisch besser zu sein und alles besser zu wissen als wir, und deshalb setzen sie arrogant über unsere Köpfe hinweg Politik durch. Wir, das Volk, zählen nicht mehr – und dagegen lehnen wir uns auf“.

Warum ist die CDU keine Alternative für dieses Wählerpotenzial?

Die CDU befindet sich in einer strategischen Sackgasse. Zugunsten der AfD geschrumpft, hat sie keine anderen Chancen mehr auf die Regierungsmacht als in Bündnissen mit der SPD oder den Grünen. Dann aber kann sie für den Wähler auch keine Alternative mehr zur herrschenden Ampel-Politik sein. Obendrein bemerken viele sehr wohl, dass die Ampel-Koalition im Grunde nur die Politik der CDU/SPD-Koalition unter Angela Merkel fortsetzt, nur eben wuchtiger und mit etlichen Fehlern bei der Regierungstechnik.

Was viele Leute heute an der Ampel verdrießt, das verdross gar nicht wenige im Grunde schon an Angela Merkels Politik, die ihrerseits den politischen Raum für das Aufkommen der AfD schuf. Zu Recht also erinnern Ampel-Politiker die CDU immer wieder daran, dass beispielsweise sie selbst jene Energiewende gewollt hatte, die jetzt eben umgesetzt werde.

Aus der Sicht vieler Wähler heißt das aber: „Zu Merkels Zeiten wählten wir die AfD, um die CDU wieder auf einen vernünftigen Kurs zu drängen – und jetzt wählen wir die AfD, weil jede Stimme für die CDU am Ende doch nur die Grünen oder die Sozialdemokraten an die Macht bringt“. In dieser selbstgewählten Sackgasse verzwergt nun die CDU, und wird nicht länger als politisch mögliche Alternative zur Regierung wahrgenommen.

Wie ließe sich das ändern?

Auf jeden Fall nicht dadurch, dass wir weiterhin das Spiel „Alle gegen einen“ betreiben. Es fragen sich nämlich viele Leute, ob dieses Spiel bei der Wahl eines Landrates oder eines Bürgermeisters wirklich fair ist – und entscheiden sich dann gegen jene, die als unfair wahrgenommen werden. Allparteienbündnisse gegen die AfD funktionieren nur dann, wenn AfD-Politiker wieder einmal skandalöse Aussagen und Positionen von ihrer Anhängerschaft bejubelt bekommen – was zum Vorteil ihrer Gegner immer noch häufig geschieht. Man stelle sich aber einmal vor, die AfD würde als vernünftige Partei rechts der CDU auftreten: Rasch würde die Union dann auf das Niveau der Grünen oder der Sozialdemokraten absacken!

Bei den Analysen zu den Wahlsiegen der AfD-Kandidaten in Sonneberg und Raguhn-Jeßnitz war viel davon die Rede, die Ampelpolitik sei „nicht richtig erklärt“ worden. Sehen Sie das auch so?

Es ist ganz denkfaul, das Hochkommen der AfD mit der Ampelpolitik zu erklären. Im Raum steht vielmehr ein „weißer Elefant“, und den beschweigen die meisten weiterhin nach Kräften. Denn anders, als von der schwarzen bis hin zur grünen Politikerschaft immer wieder vorgebetet, hat sich das Migrationsthema eben nicht erledigt. Immer wieder bemerken viele im Land, dass ein sehr großer Teil der Zugewanderten weder in unser Arbeitsleben noch in unsere Alltagskultur integriert ist.

Und sichtbar wird immer mehr, dass Sorgen ob der anhaltenden Zuwanderung keine deutsche Spezialität sind, die man mit nachwirkendem Nazismus erklären und durch den „Kampf gegen rechts“ beseitigen könnte, sondern dass solche Sorgen sich allenthalben in Europa finden.

Sie spielen auf den europaweit anwachsenden Rechtspopulismus an?

Tatsächlich zeigen empirische Untersuchungen, dass quer über die EU-Staaten die Abgeordneten im Durchschnitt weiter links stehen als die sie wählende Bevölkerung, und dass überall im Durchschnitt die Politiker weitergehende Migration klar stärker befürworten als die von ihnen repräsentierten Staatsvölker. Genau das brachte in ganz Europa den Rechtspopulismus zum Aufblühen, prägt immer wieder die Wahlen und führt oftmals klar rechte Regierungen herbei.

Dass dieser Zusammenhang nicht in den Mittelpunkt der Analysen gerückt wird, halte ich für eine ärgerliche Pflichtvergessenheit von Sozialwissenschaftlern und Intellektuellen. Auch die Medien beziehe ich in diese Kritik ein, weil nämlich allzu viele Journalisten beim Thema Migration sehr an der Oberfläche konventioneller Argumentationsmuster bleiben.

Wo ist der Ausweg?

Vor allem sollte man nicht allein schon die Thematisierung unerwünschter Tatsachen unterbinden. Etwa wurde, als nach Krawallen in Berlin unlängst die dortige CDU nach den Vornamen der polizeilich identifizierten Täter fragte, das sofort als Ausdruck einer abzulehnenden rassistischen Haltung kritisiert. Womöglich war da ja wirklich Rassismus dabei. Doch zunächst einmal ist es ein legitimes Bedürfnis, um den sozialen und migrantischen oder nicht-migrantischen Hintergrund von vermutlichen Tätern zu wissen.

Jedenfalls sollte man nicht fürsorglich die Leser oder Hörer bevormunden, indem man ihnen solche Informationen vorenthält, die sie vielleicht auf als falsch erachtete Gedanken bringen könnten. Hier löst politische Prüderie leider die gottlob überwundene sexuelle Prüderie nahtlos ab. Solcher neu aufkommenden, auf ihre gutmenschliche Art höchst kitschigen Spießbürgerlichkeit sollte man jene empirisch belehrte, kritische Haltung entgegensetzen, die ihrerseits dann rationale Diskussionen auch über unangenehme Themen ermöglicht.





