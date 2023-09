Politologe: Nordhausen ist Sieg der Zivilgesellschaft – nicht der Parteien

Das Scheitern des AfD-Kandidaten bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Nordhausen hat bei vielen Bürgern und bei Politikern der etablierten Parteien große Erleichterung ausgelöst.

Der Jenaer Soziologe Axel Salheiser verwies am Montag in der Analyse des Wahlergebnisses maßgeblich auf Unterschiede zwischen Stadt und Land. „Nordhausen ist nicht Sonneberg, und es macht einen deutlichen Unterschied, ob wir über einen Landkreis reden oder eine Stadt“, sagte der wissenschaftliche Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena.

Die AfD sei in Städten weniger erfolgreich. „In den urbanen Räumen, auch schon in kleinen Mittelstädten, gibt es eine andere Komposition der Wahlbevölkerung und andere soziodemografische Bedingungen“, sagte Salheiser, der auch am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) wirkt. In den Städten seien die Menschen weniger gefährdet, sich als soziale Gruppe besonders benachteiligt zu fühlen, erläuterte der Forscher.

Anders als im Landkreis Sonneberg, wo die in Teilen rechtsextreme Partei erstmals ein Landratsamt erobern konnte, hatte sich am Sonntag in der 42.000-Einwohner-Stadt Nordhausen im Norden Thüringens bei einer Stichwahl Amtsinhaber Kai Buchmann (parteilos) mit 54,9 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Politiker Jörg Prophet durchgesetzt, der auf 45,1 Prozent kam.

Für den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke steht Nordhausen für einen „Sieg der Zivilgesellschaft, aber es ist kein Triumph der demokratischen Parteien. Diese müssen sich fragen lassen, warum sie es nicht vermocht haben, in einer kreisfreien Stadt wie Nordhausen einen geeigneten Kandidaten zu finden und aufzustellen“, sagte der Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Für von Lucke hat das Stichwahlergebnis von Nordhausen daher einen geradezu ironischen Kern: „Während bei der Wahl um das Amt des Landrats von Sonneberg die demokratischen Parteien gemeinsam gegen den AfD-Kandidaten Front machten und scheiterten, weil das offenbar den Trotz der AfD-Basis herausgefordert hat, hat in Nordhausen eine in der Gesellschaft verankerte Mehrheit triumphiert, die sich offensichtlich von einem AfD-Rechtsaußen kein revisionistisches Geschichtsbild aufnötigen lassen wollte – gerade auch vor dem Hintergrund der in der Stadt ansässigen KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.“

Weiter erläuterte er: „Es ist bemerkenswert, dass der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann trotz vieler Fehler, die er in seiner Amtszeit zu verantworten hatte, offensichtlich effizienter einem AfD-Kandidaten Paroli geboten hat, als es der Kandidat einer ‚All-Parteien-Koalition‘ je vermocht hätte. Vielleicht gab gerade die Tatsache, dass er als ‚Unabhängiger‘ angetreten war, am Ende den Ausschlag“, so von Lucke. „Langfristig bietet dieses Modell aber keine Perspektive. Es bedarf wieder der demokratischen Parteien, die mit gesamtgesellschaftlichen Lösungen in brennenden Fragen wie derzeit zum Beispiel der Migration Wähler und Wählerinnen an sich binden, um künftige AfD-Erfolge zu unterbinden“, mahnte der Politikwissenschaftler mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland.

Auch rechtspolitische Analytiker sehen in Nordhausen einen „Sieg der Zivilgesellschaft“ als „vorgelagerte Bastion der Altparteien“, wie es der Politikwissenschaftler Benedikt Kaiser auf X (ehemals Twitter) formuliert. Er glaubt, „geschichtspolitische Hegemoniefragen“ seien „nicht durch eine Partei zu stellen und zu beantworten, solange einem der diesbezügliche umkämpfte Teilbereich der Zivilgesellschaft nicht nur unzugänglich, sondern sogar vollständig versperrt ist“.