Politologin zu Attacken auf Grüne in Bayern: Söder und Aiwanger heizten Stimmung auf

Berlin. Die Grünen sind im bayerischen Landtagswahlkampf teilweise schweren Angriffen ausgesetzt – von den Freien Wählern und von der CSU. Teilweise werden sie auch körperlich attackiert, so wie jüngst die Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), beklagte zudem, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verbreite rechtspopulistische Propaganda – etwa mit der Behauptung, die Grünen wollten die Bürger zwingen, Insekten zu essen.

Die Politologin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, analysiert im Interview, was dahintersteckt.

Politologin Prof. Dr. Ursula Münch. © Quelle: Akademie für Politische Bildung Tutzing

Frau Münch, es gibt im bayerischen Landtagswahlkampf verbale und zum Teil auch körperliche Attacken auf die Grünen. Die Spitzenkandidaten der Partei, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, wurden zuletzt bei einer Wahlkampfveranstaltung mit einem Stein beworfen. Gibt es da einen Zusammenhang mit dem CSU-Wahlkampf?

Einen kausalen Zusammenhang kann ich nicht herstellen. Die Grünen selbst sehen aber einen Zusammenhang zwischen dieser aufgepeitschten Stimmung und den Attacken. Das kann man sicherlich nicht bestreiten. Diese aufgeheizte Stimmung betreiben aber sowohl die CSU als auch Hubert Aiwanger und die Freien Wähler. Dass einzelne Leute dadurch beflügelt werden, in einem Festzelt Straftaten zu begehen, wird niemand ausschließen können.

Söder sagt auch Sätze wie „Die Grünen passen mit ihrem Weltbild nicht zu Bayern“. Was will er damit erreichen?

Das halte ich auch für schwierig. Es gibt in Bayern ja schon ein großstädtisches Publikum in den Universitätsstädten, die nicht per se Grüne wählen, aber vielleicht noch schwanken. Das ist schon eine Form der identitätspolitischen Argumentation. Im Grunde ist es diese Unterscheidung „wir und die anderen“. Ich halte das überdies für ein bisschen kurzsichtig. Denn wenn eine Volkspartei wie die CSU zu sehr ihre Abgrenzung von den Grünen betont, stößt sie das städtische Publikum oder diejenigen, die eine konservative Klima- und Umweltpolitik wollen, vor den Kopf. Söder versucht damit, Bierzelte zu gewinnen – oder den gerade zu Ende gegangenen CSU-Parteitag. Das scheint ihm auch gelungen zu sein.

Wo liegt dann das Problem?

Es gibt keine komplette Trennlinie zwischen Grünen-Wählerschaft und CSU-Wählerschaft. Die CSU muss als Volkspartei überdies verschiedene Milieus verbinden. Und wenn sie den Grünen abspricht, zu Bayern zu gehören, spricht sie es auch einer Klientel ab, die keine CSU-Stammwähler sind, aber für die CSU eine attraktive Wählerschaft. Das sind gebildete Menschen, das sind Leistungsträger der Gesellschaft und Menschen, die neu nach Bayern gekommen sind, weil sie hier einen guten Arbeitsplatz gefunden haben.

Trotzdem tut Söder das und schlägt den Grünen noch vor der bayrischen Landtagswahl die Tür zu Koalitionsverhandlungen zu. Warum?

Aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe. Der eine ist die Partei selbst. Die CSU hat relativ allergisch reagiert, als sich Söder an die Grünen angenähert hat. Söder war offenbar experimentierfreudiger als die CSU-Landtagsfraktion und die Parteibasis. Die CSU bekommt in ländlichen Räumen die meisten Mandate. In den großen Städten ist das anders. Bei der letzten Landtagswahl hat die CSU in München fünf Direktmandate an die Grünen verloren. Wenn man im ländlichen Raum punkten will, dann kann man das in Bayern zumindest im Augenblick nicht, wenn man mit den Grünen liebäugelt. Die Kandidaten im ländlichen Raum haben die Sorge, dass ihnen die Wähler zu den Freien Wählern gehen oder zur AfD. Gerade die Freien Wähler haben nach der Flugblattaffäre an Popularität gewonnen. Söder will die an die Freien Wähler verloren gegangenen Wähler offenbar wieder zurückgewinnen.

Woher kommt die Ablehnung im ländlichen Raum gegen die Grünen?

Das hat mit einer hohen Affinität zu einem traditionellen Lebensstil zu tun. Die Bayern sind ja keine Hinterwäldler. Aber dieses Leben auf dem Land unterscheidet sich doch sehr stark vom städtischen Leben. Dort verfängt die Erzählung, die Grünen würden alles verbieten. Diese Erzählung wurde natürlich ganz stark beeinflusst durch das Heizungsgesetz. Die Menschen haben es so wahrgenommen, dass die Grünen ihnen vorschreiben wollten, wie sie heizen sollen. Holz gilt im ländlichen Räumen als kostengünstige Alternative, und es wurde nicht zuletzt befürchtet, dass man Holz nicht mehr zum Heizen benutzen darf.

Wirkt sich das Türzuschlagen auf das deutsche Parteiensystem aus?

Ich würde das erst mal nicht zu hoch bewerten. Ich würde auch sagen, dass das allerletzte Wort hier noch nicht gesprochen ist. Wenn die Freien Wähler weiterhin gegen die CSU in einer Weise auftreten, die die CSU als unverschämt empfindet, kann sich da auch noch etwas tun – wenn die Freien Wähler zum Beispiel auf die Idee kämen, tatsächlich in den Verhandlungen auf das Landwirtschaftsministerium zu bestehen. Denn das Landwirtschaftsministerium kann Söder ihnen nicht geben. Das hat er gerade auf dem Parteitag versprochen. Ansonsten ist das Türzuschlagen ein Ausdruck der Bedrängnis, die Söder mit Blick auf die Landtagswahl empfindet.

Und was ist im Bund?

Im Bund braucht die Union einen Koalitionspartner. Ob die SPD dafür bereit oder stark genug wäre, weiß kein Mensch. Insofern muss die Union über die Grünen nachdenken, weil sie mit der AfD wohl keine Regierung bilden kann.