Polizei wirft Lützerath-Aktivisten den Einsatz von Molotow-Cocktails vor

Die Polizei ist am Mittwoch in den von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath vorgedrungen. Bei der Räumung sollen Steine, Pyrotechnik und Molotow-Cocktails geflogen sein. Unter einem Tweet der Polizei sammeln sich derweil ihre Gegner.

Bei der Räumung des Braunkohleortes Lützerath sind nach Angaben der Polizei Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Auch Molotow-Cocktails seien eingesetzt worden.

+++ Alle Entwicklungen in Lützerath im Liveblog verfolgen +++

„Unterlassen Sie sofort das Werfen von Molotow-Cocktails. Verhalten Sie sich friedlich und gewaltfrei!“, schrieb die Polizei bei Twitter. Zudem seien Gegenstände aus einem Haus in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden, wie ein dpa-Reporter berichtete.

In den Kommentaren unter diesem Tweet wurde die Echtheit der Aussage angezweifelt. „Dafür haben Sie doch sicher Belege oder? Das würden Sie doch nicht einfach so behaupten und dann stellt sich später heraus dass es gelogen ist oder?“, schrieb jemand.

Der Account von Fridays for Future Stuttgart schrieb: „Unterlassen sie sofort den Einsatz von Pfefferspray, Schlagstöcken und Schmerzgriffen! Lassen sie sofort Sanitäter*innen durch!“

Ein Nutzer mit dem Pseudonym „Partygurke“ forderte indessen: „Räumen statt labern.“

Räumung läuft seit Mittwochmorgen

Die Polizei hatte am Mittwochmorgen damit begonnen, den von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath zu räumen. Es kam zu ersten Rangeleien, wie dpa-Reporter berichteten. „Die Räumung von #Lützerath hat begonnen. Der Bereich wird umzäunt. Personen im abgesperrten Bereich haben aktuell die Möglichkeit, den Ort ohne weitere polizeiliche Maßnahmen zu verlassen“, schrieben die Einsatzkräfte bei Twitter.

Zuvor waren bereits Sirenen und Alarmglocken in dem besetzten Ort zu hören gewesen. Einige Aktivisten kletterten auf hohe Monopods und Tripods - das sind zusammengebundene Stämme mit Plattformen. Sie wurden in den vergangenen Tagen errichtet, um es der Polizei möglichst schwer zu machen, an die Aktivisten heranzukommen.

Räumung in Lützerath kann jederzeit losgehen Vor der ab Mittwoch erwarteten Räumung im rheinischen Braunkohleort Lützerath ist die Stimmung unter den Klimaaktivisten und -aktivistinnen aufgeheizt. © Quelle: dpa

Der Energiekonzern RWE kündigte an, dass als erstes ein eineinhalb Kilometer langer Zaun um den Ort gebaut werde. „Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden. Zudem werden Bäume und Sträucher entfernt“, schrieb der Konzern. „Das Unternehmen bedauert, dass der anstehende Rückbau nur unter großem Polizeischutz stattfinden kann und dass Gegner des Tagebaus zu widerrechtlichen Störaktionen und auch Straftaten aufrufen.“

Die Kohle, die unter Lützerath liegt, werde benötigt, um in der Energiekrise Gas für die Stromerzeugung in Deutschland zu sparen, argumentierte RWE. Die Aktivisten bestreiten das. Die bevorstehende Räumung des Protestdorfs ist nach Einschätzung des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach einer der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre. Die Polizei erhält dafür Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet. Aktivisten haben etwa 25 Baumhäuser errichtet, einige davon in großer Höhe.

