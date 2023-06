„Die Polizei ist kein genaues Spiegelbild der Gesellschaft, sie ist weißer und männlicher“

Vor allem in Russland und USA

Friedensforscher: Weltweit rund 2000 Atomwaffen in hoher Einsatzbereitschaft

Führende Friedensforscher sind besorgt: Sie verzeichnen eine Trendwende bei der Zahl an einsatzbereiten Atomsprengköpfen. Vor allem in den USA und in Russland werden viele der Waffen in hoher Einsatzbereitschaft gehalten. „Wir driften in einen der gefährlichsten Zeiträume der Menschheitsgeschichte ab“, warnen die Wissenschaftler.