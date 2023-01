Präsident des Reservistenverbandes gegen „Kriegswirtschaft“

Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Personal zum Schutz der Bahn

Deutschland steht unter Schock: Bei einem Messerangriff in einem Regionalzug zwischen Hamburg und Kiel sind zwei Menschen getötet worden. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mahnt in diesem einen Mangel an Sicherheits­maßnahmen an Bahnhöfen an. „Eine schreckliche Tat, die morgen leider wieder so passieren kann“, so der GdP-Vizevorsitzende.